Trei femei în pragul unei crize globale: Von der Leyen, Lagarde, Georgieva Valul naționalist și gestionarea Brexit-ului; criza din Argentina; continuarea relaxarii cantitative în perioada post-Draghi: acestea sunt provocarile imediate care îi așteapta pe cei trei lideri propusi de Europa, Ursula Von der Leyen - care examineaza deja proiectul planului pentru crearea unui fond suveran de 100 de miliarde ce vizeaza investițiile în capitalul companiilor din sectoarele strategice - Christine Lagarde și Kristalina Georgieva: șeful Comisiei Europene, cel al BCE și (daca totul merge conform planurilor) si al FMI. Trei femei care vor trebui sa gaseasca raspunsuri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

