Stiri pe aceeasi tema

- In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Dambovita, vineri, 16 martie, s-a reactivat alunecarea de teren din satul Valeni Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, ce a afectat un numar de 11 gospodarii.

- Unsprezece gospodarii din localitatea Valeni - Dambovita sunt afectate de alunecari de teren reactivate in urma ploilor din ultimele zile, iar trei familii au fost nevoite sa se mute din locuintele aflate in pericol.

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Dambovita, in urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada s-a reactivat alunecarea de teren din comuna Valeni - Dambovita, in punctul Lunca, pe o latime de aproximativ 300 de metri, fiind afectate unsprezece gospodarii.…

- Alunecarile de teren iau amploare in comuna dambovițeana Valeni , trei familii fiind evacuate iar opt gospodarii afectate. In urma precipitatiilor abundente cazute in ultima perioada in judetul Dambovita, in data de 16.03.2018 s-a reactivat alunecarea de teren din satul Valeni Dambovița, in punctul…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, vineri seara, de catre reprezentantii CJSU Ialomita, urmare a cresterii nivelurilor si debitelor pe Fluviul Dunare, incepand cu data de 06 martie, in zona localitatii Fetesti, pe bratul Borcea, mal stang, apele au patruns in albia majora ajungand la primul…

- Situatia critica inregistrata in ultimele zile in localitatea Capeni, unde exista riscul producerii unor inundatii masive din cauza unei viituri pe raul Olt, incepe sa se amelioreze, a informat, vineri, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant al ISU Covasna, Marius…

- Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat, a atras atentia joi ca riscul de inundatii este in continuare foarte mare, avand in vedere ca urmeaza o perioada de ploi iar pamantul este deja imbibat cu apa de la topirea zapezii si aversele din ultimele zile. "Noi ne confruntam…

- Autoritatile covasnene au evacuat in cursul zilei de joi un numar de 15 gospodarii, respectiv 26 de persoane, din localitatea Capeni, unde persista riscul producerii de inundatii pe cursul raului Olt, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant…

- Autoritatile covasnene au evacuat in cursul zilei de joi un numar de 15 gospodarii, respectiv 26 de persoane, din localitatea Capeni, unde persista riscul producerii de inundatii pe cursul raului Olt, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. Purtatorul de cuvant al institutiei,…

- Drumul judetean DJ 503 a fost inchis circulatiei, miercuri dimineata, in zona localitatii Draganesti Vlasca, din cauza apei de pe carosabil, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Autovehiculele sunt deviate pe o ruta ocolitoare. ''In localitatea Draganesti Vlasca, in zona…

- Drumul judetean DJ 503 a fost inchis circulatiei, miercuri dimineata, in zona localitatii Draganesti Vlasca, din cauza apei de pe carosabil, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. Autovehiculele sunt deviate pe o ruta ocolitoare. ''In localitatea Draganesti Vlasca,…

- Mai multe gospodarii si terenuri agricole au fost inundate in localitatea Gurghiu, in urma revarsarii raului Orsova, a informat miercuri Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Mures. Potrivit raportului operativ, in localitatea Gurghiu au fost inundate 20 de gospodarii, pivnitele a…

- Doua persoane au fost salvate, marti seara, de pompierii voluntari dintr-un autoturism surprins de viitura in localitatea Lazarea si zeci de case au fost inundate in trei localitati din judet, in urma topirii zapezii si a ploilor torentiale. Seful Serviciului Voluntar pentru Situatii de…

- Circulatia rutiera se desfasoara, marti, cu dificultate pe DJ 504 din cauza apei de pe carosabil, iar pompierii actioneaza preventiv pentru protejarea gospodariilor, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''Circulatia se desfasoara cu dificultate pe DJ 504, apa…

- In ziua de 11 martie 2018, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Mioveni a intervenit in orașul Mioveni, strada Dealul…

- O alunecare de teren care s-a produs in comuna Drajna afecteaza un drum comunal, accesul la 24 de gospodarii din zona facandu-se in prezent doar pietonal, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova.Citeste si: ALERTA - Premierul CONVOACA ministrii, dupa protestele…

- O alunecare de teren care s-a produs in comuna Drajna afecteaza un drum comunal, accesul la 24 de gospodarii din zona facandu-se in prezent doar pietonal, a informat luni Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae,…

- In perioada 9.03.2018, ora 08.00 - 11.03.2018, ora 08.00, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Arges a fost solicitat pentru a interveni la mai multe incendii. Astfel, un echipaj cu o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești a intervenit…

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Moisei a izbucnit un incendiu la o pensiune. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la cosul de fum…

- Un numar de 12 copii din satul Veseud au fost transportati, miercuri dimineata, la scoala cu trei autospeciale ale Inspectoratului Judetean pentru Situatii de Urgenta (ISU) Sibiu, deoarece microbuzul scolar nu a putut ajunge la destinatie din cauza zapezii. "Cu ajutorul pompierilor, 12 copii au ajuns…

- Pompierii militari au intervenit cu o autosenilata, in noaptea de luni spre marti, pentru a duce un copil de 7 luni din localitatea Orbeasca de Sus, care acuza stari febrile, la spital, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Teleorman. ''La 112 s-a solicitat…

- – una dintre victime este un copil de doar doi ani – cazul a fost preluat de politisti si procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bacau, care vor trebui sa stabileasca in ce imprejurari au murit cele doua persoane Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bacau au fost…

- Autoritatile din judetul Giurgiu au decis suspendarea cursurilor in toate scolile si gradinitele din judet, masura fiind luata de Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in conditiile in care Giurgiu este unul dintre judetele pentru care s-a emis cod portocaliu de viscol si temperaturi foarte…

- In fiecare an, la data de 28 februarie se sarbatoreste Ziua Protectiei Civile in Romania. Cu acest prilej, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Drobeta” al Judetului Mehedinti va organiza o serie de activitati: -Sambata si duminica, 24-25 februarie a.c., intre ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Brasov a fost solicitat sa intervina la un accident care a avut loc in jurul orei 21.30 la intersectia strazilor Soarelui cu Stefan cel Mare. Purtatorul de cuvant al ISU Brasov, plt. Luiza Danila, a anuntat ca sunt patru victime, in ajutorul carora au fost…

- "Urmare a precipitatiilor abundente din ultima perioada, raul Calnistea s-a revarsat si a inundat 27 de curti/gradini, 9 anexe gospodaresti, baza sportiva a Scolii Gimnaziale Draganesti Vlasca, aproximativ 400 m de strazi comunale si cca. 6 ha de terenuri arabile. Pentru gestionarea acestei situatii…

- Mai multe gospodarii și o baza sportiva au fost inundate dupa creșterea debitului raului Calniștea, in județul Teleorman. Pompierii au intervenit cu motopompe pentru a scoate apa din gospodariile oamenilor. Mai multe gospodarii, curți, anexe și baza sportiva a școlii Draganești Vlașca au fost inundate…

- Alunecare de teren langa un santier din Roma. Sase masini au ajuns in groapa, iar cateva cladiri au fost evacuate. Nimeni nu a fost ranit, insa pagubele materiale sunt insemnate. Cauza surparii pamantului nu a fost stabilita deocamdata.

- Cu cateva minute in urma, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Baia Mare a izbucnit un incendiu la o casa. Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, prin apelul unic de urgenta 112, a fost semnalat foc la cosul de fum…

- Pompierii intervin cu doua autospeciale pentru stingerea unui incendiu izbucnit la o magazine dintr-o gospodarie situata in municipiul Aiud. Nu sunt persoane ranite, insa la fața locului s-a deplasat și o ambulanța SMURD, in caz de incidente, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU)…

- IMAGINI Panica la VIVO in Baia Mare. Un AUTOTURISM a luat FOC cu cateva minute in urma in paracarea subterana!FOTO Un mesaj transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș cu cateva minute in urma, anunța un incendiu declanșat la un autoturism in…

- O femeie in varsta de aproximativ 60-70 de ani a fost gasita decedata, duminica, in lacul din Parcul IOR din Capitala, anunta Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti-Ilfov.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba a emis vineri o serie de informari meteo. Astfel, in intervalul 2 februarie, ora 22.00 – 3 februarie, ora 20.00, vor fi intensificari ale vantului, precipitații moderate, predominant sub forma de ploaie. In intervalul 3 februarie, ora…

- Dupa ce anul trecut, Primaria Brașov a semnat contractul de proiectare si executie a lucrarilor pentru reabilitarea energetica, cu soluții smart a Scolii Gimnaziale nr. 4 prin programul de Cooperare Romano Elvetian, aceasta va intra de saptamana viitoare in faza executie a lucrarilor. Se estimeaza ca…

- Daca nu au panouri de avertizare, cluburile, hotelurile și restaurantele pot fi amendate. De ieri! Firmele care dețin cluburi, restaurante, hoteluri și alte spații asemenea care funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu risca sa fie amendate daca nu-și informeaza clienții despre lipsa…

- Pompierii militari ai Garzii de Intervenție Vicovu de Sus, impreuna cu lucratorii Serviciilor Voluntare pentru Situații de Urgența din localitațile Vicovu de Sus și Galanești, au intervenit cu patru autospeciale pentru localizarea si lichidarea unui incendiu, izbucnit la o locuința din orașul Vicovu…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Prahova au fost solicitati sa intervina in aceasta dupa amiaza la o pensiune din Busteni yunde a avut loc o explozie la centrala termica pe gaze. Din primele informatii explozia nu a fost urmata de incendiu, iar o persoana…

- Drumul national DN11C este blocat intre localitatile Turia si Bixad, pe tronsonul kilometric 13-33, din cauza mai multor copaci cazuti pe suprafata carosabila, informeaza Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Covasna. "Drumul a fost inchis circulatiei rutiere incepand cu ora 0,30,…

- Un barbat in varsta de 69 de ani din localitatea bistriteana Suplai si-a pierdut viata, in noaptea de luni spre marti, in urma unui incendiu care i-a cuprins casa de lemn in care locuia, dar si imobilul invecinat, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.…

- Vesti noi despre pompierul disparut duminica seara. Din fericire informatiile sunt bune, barbatul a fost gasit in cursul zilei de joi, potrivit datelor oferite de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.

- ANGAJARI…Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Podul Inalt” al Județului Vaslui, cu sediul in municipiul Vaslui, strada Castanilor, nr. 9, organizeaza concursuri, prin incadrare directa a tuturor persoanelor care indeplinesc condițiile legale, criteriile specifice, condițiile de ocupare prevazute…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba desfașoara lunar exerciții pentru testarea și verificarea sistemului de inștiințare, avertizare și alarmare in situații de protecție civila. In aceasta luna, simularile incep miercuri, 3 ianuarie și vizeaza atat verificarea echipamentelor…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Barbu Catargiu” al judetului Ialomita organizeaza in luna martie a anului 2018, concursuri in vederea ocuparii, prin incadrare directa, a doua posturi de ofiter si a unui post de subofiter la compartimentele Avizare-autorizare si Achizitii publice.

- Trecerea dintre ani reprezinta un prilej de bucurie, iar amintirea acestor clipe nu trebuie sa fie umbrita de situatii nedorite sau tragedii. Pentru a evita aparitia unor situatii de urgenta ce pot aparea pe timpul petrecerilor de Revelion, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Lt.col. Dumitru…

- Primaria Municipiului Ploiești, prin Comitetul Local pentru Situații de Urgența, informeaza cetațenii ca, miercuri, 3 ianuarie 2018, in municipiul Ploiești se va verifica sistemul de alarmare a populației in situații de urgența. Semnalele de alarmare a populației sunt: alarma aeriana, alarma la dezastre,…

- Un puternic incendiu a izbucnit luni seara la mansarda unui imobil din municipiul Constanta. UPDATE 11.40: Pompierii au stabilit ca incendiul produs luni seara la mansarda unui imobil din centrul municipiului Constanta si in urma caruia opt familii au fost evacuate a fost provocat cel mai probabil…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta a prezentat masinile si echipamentele de interventie achizitionate in cadrul Proiectului Multirisc, cu fonduri europene. Intreaga dotare a IGSU a costat 35 de milioane de euro. La Buzau au ajuns o autospeciala de interventie si salvare de la inaltime, o linie…

- Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Porolissum” au organizat si desfasurat, luni, 18 decembrie, mai multe activitati de informare preventiva la Scoala Gimnaziala Agrij. Activitațile au cuprins, printre altele, derularea unui exercitiu de alarmare-evacuare in cazul producerii unui…

- Ninsorile care cad de noaptea trecuta au lasat 17 localitati din sapte raioane fara curent electric. Anuntul a fost facut de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta. De asemenea, precipitatiile i-au scos scos la munca pe drumarii Intreprinderii Municipale Exdrupo. Cu 34 de autospeciale, ei au imprastiat…