- Traficul va fi restrictionat pe mai multe artere din Capitala, sambata si duminica, din cauza a trei evenimente ce au loc in acest sfarsit de saptamana, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Traficul rutier se va restrictiona sambata in centrul Capitalei, in conditiile in care se va desfasura un eveniment de prevenire si combatere a tuturor formelor de violenta impotriva femeilor, a anuntat Brigada Rutiera, conform Agerpres. In intervalul orar 16,00 - 17,00, participantii se vor…

- Traficul va fi restrictionat pe mai multe artere din Capitala, vineri, sambata si duminica, din cauza a trei evenimente ce au loc in acest sfarsit de saptamana, anunta Brigada Rutiera a Capitalei.

- Echipa nationala de fotbal a Romaniei va juca, duminica, de la ora 16.00, pe Arena Nationala, in al patrulea meci din Liga Natiunilor. Brigada Rutiera a Capitalei anunta ca au fost impuse restrictii de circulatie in zona stadionului.

- Traficul rutier se va restrictiona pe mai multe artere din Capitala, in conformitate cu avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, anunta Brigada Rutiera. Astfel, in ziua de 11 octombrie, cu ocazia desfasurarii evenimentului organizat de Mondotrans Impex Exp,…

- Traficul pe Bulevardul Unirii din Capitala va fi restricționat joi, intre orele 16.00-23.00, din cauza spectacolului oferit de Primaria Capitașei cu ocazia redeschiderii fantanilor din Piața Unirii, anunța Brigada Rutiera a Capitalei, scrie Mediafax.Traficul rutier va fi restricționat pe Bulevardul…

- Traficul rutier va fi restrictionat in perioada 21-23 septembrie, in zona Parlamentului, cand va avea loc un eveniment cultural artistic denumit "Zilele Bucurestiului", in Piata Constitutiei, informeaza Brigada...

- Circulația va fi restricționata, sambata și duminica, pe Calea Victoriei și pe bulevardul Regina Elisabeta din București, din cauza festivalului "B-Fit in the Street". Șoferii vor avea la dispoziție doua rute ocolitoare, informeaza Brigada Rutiera.