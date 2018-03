Trei europeni, dati afara din situl Machu Picchu pentru ca si-au dat jos pantalonii si si-au facut poze

Stiri pe aceeasi tema

- Trei turisti europeni - un german, un elvetian si un olandez - au fost dati afara de la Machu Picchu, celebra fortareata inca din sudul Peru, pentru ca s-au fotografiat aratandu-si fesele, a anuntat miercuri politia, citata de AFP. "Cei trei turisti si-au dat pantalonii joi si s-au fotografiat in timp…

- Un imobil abandonat, al fostei uzine Trainia din Pucioasa, va fi reabilitat de autoritațile locale cu bani europeni. Imobilul a Post-ul PUCIOASA: Un bloc al fostei Trainica, din cartierul Filatura, va fi reabilitat cu bani europeni apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Ofițerii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, au dispus continuarea urmaririi penale fata de un barbat in varsta de 47 de ani, cetatean strain, banuit de evaziune fiscala si spalare…

- Gigi Becali l-a scos de la inima pe Duckadam: ”Ma dezic de tot ce zice el. M-a suparat”. Cand il da afara și pe Dica. Gigi Becali l-a luat la rost pe Helmut Duckadam, președintele de imagine al clubului. Helmut Duckadam a spus zilele trecute ca jucatorii de la Viitorul „au foame de Steaua” și a dezvaluit…

- Antrenorul Andrea Stramaccioni a fost demis de la conducerea tehnica a echipei Sparta Praga, la care evolueaza jucatorii Florin Nita, Nicolae Stanciu si Bogdan Vatajelu, din cauza rezultatelor slabe, a anuntat clubul ceh.

- *Daca dimineața, cand va treziți, va uitați pe geam și va ingroziți ca afara, deși e martie, sunt troiene și mercurul din termometre zace invins pe la minus zece grade, nu aveți decat sa deschideți televizorul in lumea paralela de pe Antena 3, unde totul e minunat: afara e soare ca-n Costa Rica, prețurile…

- Tensiuni tot mai mari la Exatlon! Luni seara, „Razboinicii” au fost nevoiți sa faca nominalizarile pentru eliminare, dupa ce „Faimoșii” au caștigat confruntarea. Alina a fost concurenta care a caștigat iminutatea datorita punctelor stranse din timpul saptamanii, iar Alex Moraru, cel mai nou membru al…

- „Partidul Social Democrat nu paraseste familia social democratilor europeni. In fata acestui zvon pornit de la cei care vor raul Partidului Social Democrat, simt nevoia sa reamintesc tuturor ca anul acesta se celebreaza 125 de ani de la crearea primului partid social democrat din Romania si ca formatiunea…

- Doi reprezentanți ai PSD Suceava, un deputat și un consilier județean, au prezentat ieri perspective deloc imbucuratoare cu privire la dezvoltarea infrastructurii care sa lege județul de restul țarii, și in special de București. Prezent in ședința de ieri a Consiliului Județean Suceava, deputatul PSD…

- Gabriel Enache l-a enervat atat de tare pe Gigi Becali incat nu a mai facut deplasarea la Roma. Nicolae Dica a ramas cu un singur fundas dreapta de meserie in lot pentru returul cu Lazio din Europa League. Enache a fost criticat dur de Gigi Becali dupa derby-ul cu Dinamo, iar aparatorul nici macar…

- Trei proiecte finantate cu circa 9,7 milioane de euro din bani europeni vor ajuta integrarea tinerilor someri pe piata muncii, a anuntat, luni, intr-un comunicat de presa, Ministerul Fondurilor Europene (MFE). Contractele de finantare, derulate prin Programul Operational Capital Uman 2014…

- Caz halucinant la o gradinita din Rusia. O fetita de trei anisori a murit inghetata, dupa ce educatoarele au uitat-o afara cand s-au intors de la o plimbare. Trupul ei a fost gasit in spatele unei gramezi de zapada din curtea gradinitei. Afara, in Moscova, erau aproximativ -5 grade, scrie dailymail.co.uk.…

- Liderul de grup PNL din Consiliul Judetean Timis liberalul Nicolae Bitea a fos pus pe liber de directorul general RATT Ioan Goia. Nu se stie cu exactitate motivul care a stat la baza acestei demiteri. Se pare insa ca Ioan Goia a fost nemultumit de faptul ca Nicolae Bitea a avut cateva intalniri cu sindicatul…

- Tori, o americanca din Seymour, Tennessee, s-a mutat împreuna cu iubitul ei într-un complex rezidential foarte luxos si cu pretentii. În pretul apartamentului a intrat si accesul la piscina din complex. Galeria Foto.

- Presedintele Federatiei Spiru Haret Marius Nistor a declarat la RFI ca probele orale ale Bacalaureatului, care incep luni, sunt in afara legii, intrucat, potrivit Legii educatiei, examenul poate fi sustinut doar de absolventi, iar la acest moment elevii de clasa a XII - a nu pot fi considerati absolventi.…

- Clubul brazilian Atletico Mineiro l-a concediat pe antrenorul Oswaldo Oliveira dupa o conferința de presa incandescenta. Leo Gomide, reporter la Radio Inconfidencia, i-a pus o intrebare care nu i-a placut tehnicianului dupa meciul cu Atletico Acreano, din Cupa Braziliei. Și Oliveira a sarit la bataie.…

- Politia britanica a arestat joi trei barbati suspectati ca tineau in sclavie in jur de 200 de imigranti, in majoritate barbati din Lituania, Romania, Bulgaria si Polonia, la o ferma horticola din Cornwall, comitat in sud-vestul Angliei, a comunicat politia locala, potrivit agentiei Reuters si site-ului…

- MAI a intererup ieri, mai mult sau mai putin surprinzator, mandatul Lilianei Gafencu de presedinte interimar al Clubului Sportiv Dinamo. Pana la noi ordine, George Cosac va asigura interimatul. In varsta de 42 de ani, fosta campioana olimpica la canotaj, care a ocupat functia de sef suprem la Dinamo…

- Anamaria Tranca, judecatoarea Curții de Apel București, recunoaște ca aprobat și a susținut mesajele vulgare de pe paginile de Facebook ale #rezistenților indreptate impotriva politicienilor și partidelor aflate la guvernare.

- Mai multe planete care se afla in afara galaxiei noastre, Calea Lactee, au fost descoperite recent de o echipa de astrofizicieni de la Universitatea Oklahoma din Statele Unite, informeaza agenția Xinhua, preluata de...

- George Maior, audiat pe 27 februarie in comisia pentru controlul SRI. Anunțul a fost facut, vineri, de președintele comisiei parlamentare, Claudiu Manda (PSD). Presa a fost ținuta in afara Parlamentului, la discuția ambasadorului Romaniei in SUA, cu șeful comisiei parlamentare, asta deși grupul parlamentar…

- Premierul britanic, Theresa May, a declarat joi ca va exista, dupa perioada de tranzitie care va urma Brexitului, "o diferenta" intre drepturile imigrantilor europeni in functie de data lor de sosire in Marea Britanie, scrie AFP.

- „Personal sunt hotarat si convins ca voi reusi ca aceste discutii sa se termine cu legi care vor fi in varianta cea mai buna imbunatatite, care pot fi folosite practic", a declarat Klaus Iohannis. „Independenta justitiei romanesti este intangibila, este o chestiune pentru care ma voi implica total,…

- Fostul premier Victor Ponta a afirmat marti seara, la Digi 24, ca Darius Valcov, care a detinut portofoliul Finantelor, va lua deciziile economice in guvern. "Important e ca ne aflam intr-o alta realitate, un guvern care este controlat, e un guvern paralel (...), de fapt, deciziile se…

- Deputatul PNL Ioan Balan a criticat in termeni foarte duri coaliția de guvernare PSD-ALDE pentru faptul ca, in numai un an de cand au preluat puterea, au generat nu mai puțin de 3 crize politice uriașe, care ne-au indepartat și mai tare de Europa, au rescris programul de guvernare de 3 ori, au rastalmacit…

- Consolul onorific al Bulgariei a fost implicat intr-un accident grav pe DN 5 - Bucuresti - Giurgiu. Accidentul a avut loc in zona localitatii Adunatii Copaceni, judetul Giurgiu. Erau mai multe persoane in masina, in afara de consul si soferul acestuia. Masina s-a rasturnat si a iesit in afara carosabilului.…

- Dupa un an si trei luni, Adrian Severin cere sa fie eliberat conditionat. O merita fie doar si pentru ca i-a ”analfabetizat” pe colegii din penitenciar, dupa cum a subliniat avocata sa Alexandra Dogaru. Fost europarlamentar acuzat si condamnat pentru acte de coruptie (a cerut 100.000 de euro de la doi…

- Liviu Varciu este un fenomen. Inca de pe vremea cand activa in trupa L.A femeile erau cu ochii pe el si nici acum nu prea s-au schimbat lucrurile. Doar ca el are ochi doar pentru micuta care a venit de curand in viata lui.

- Vicepremierul pentru Integrare Europeana, Iurie Leanca, pleaca la Bruxelles. Oficialul va efectua prima sa vizita oficiala in capitala europeana in aceasta calitate, in perioada 22-23 ianuarie.

- Actrita Carmen Tanase, care pe 18 ianuarie implineste 57 de ani, a declarat, intr-un interviu acordat Gandul si MEDIAFAX, referitor la cariera artistica dar si la viata personala, ca a existat un monstru in viata ei. Actrita a spus insa...

- Prim-ministrul interimar Mihai-Viorel Fifor a semnat astazi decizia de eliberare a domnului Bogdan Despescu din funcția de inspector general al Inspectoratului General al Poliției Romane, cu rang de secretar de stat.

- Presedintele PSD Alba, deputatul Ioan Dirzu, arunca o ipoteza soc privind tensiunile din interiorul PSD sustinand ca acestea ar fi provocate de presedintele Klaus Iohannis si ar fi intretinute din exteriorul formatiunii politice sau chiar din afara tarii pentru destabilizarea partidului de guvernamant.…

- ANCHETA…Cazul pacientului de la Berezeni bolnav de cancer, plimbat de la o sectie la alta a Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui, a ajuns pe masa Comisiei de Disciplina din cadrul unitatii sanitare. Conform directorului medical al spitalului, medicul oncolog nu a gresit cu nimic deoarece pacientul…

- „Politica nefasta"„Asa stand lucrurile, nici nu-i de mirare ca administrarea averilor comunale in districtul Radautilor este una din cele mai rele...Afara de aceste rele distrugatoare ale ordinei sociale si morale este si negligearea controlei lucratorilor de pe la cele feresteie ...

- Doru Popadiuc a plecat din Liga 1 pentru a merge in Kazahstan, la Irtysh Pavlodar. Fotbalistul a evoluat pana in aceasta iarna la FC Voluntari. Surprinzator este salariul pe care fostul jucator al FCSB-ului il va incasa. Irtysh Pavlodar ii va da jucatorului 300.000 de euro pe sezon, adica 25.000 de…

- BOMBA de ULTIMA ORA in televiziune: mult-anuntata revenire nu mai are loc! Gabriela Cristea est OUT de la ”Te vreau langa mine”! Sefii Kanal D au gasit imediat alta prezentatoare. Sefii de la Kanal D au dat verdictul, dupa un weekend in care le-au tinut in stand-by pe Bianca Dragusanu si pe Gabriela…

- La inceput de an, sute de oameni primesc o lovitura crunta. Dupa ce negocierile privind cumpararea unei importante fabrici din Romania au eșuat, conducerea a hotarat sa inchida unitatea de producție.In urma acestei decizii, sute de angajați vor fi concediați. Disponibilizarile se vor face…

- Un accident rutier a avut loc ieri dupa amiaza pe DN 24, intre Tișița și Cosmești. Un autoturism a ieșit in afara parții carosabile. Doua persoane ranite au fost preluate de ambulanța și transportate la spital.„La data de 4 ianuarie a.c., pe DN 24, pe sensul de mers Tișița-Tecuci, o femeie de 26…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, a declarat ca 2018 va fi un an decisiv pentru Europa, adaugând ca va avansa planurile sale pentru reformarea Blocului comunitar si ca va continua sa coopereze cu aliatii europeni, în mod special cu Germania, relateaza Politico.eu. În…

- Este vorba despre liberalul Virgil Guran. Dana Grecu a spus ca el este un politician cum mulți ar trebui sa fie. "Eu nu cred ca am spus despre foarte mulți liberali ce spun acum despre domnul Guran. Am fost parteneri de discuții in foarte multe emisiuni politice. Nu știu daca va va da afara…

- Data afara inainte de Craciun de șefii de la ACS Șirineasa, liderul din C4, Liga a 3-a, Florin Costea o duce foarte bine in viața amoroasa. Fostul golgeter de la Universitatea Craiova și FCSB a renunțat la blonde și are o relație cu o superba bruneta, Mendi. Cei doi urmeaza sa aiba un copil in curand.…

- Nelut Rosu a primit o veste proasta chiar de sarbatori din partea clubului la care a evoluat in prima jumatate de sezon. Mijlocasul, campion al Romaniei cu Viitorul, a fost anuntat ca va fi pus pe liber de Levski Sofia.

- Ținuta pentru Revelion da batai de cap nu doar doamnelor, ci și domnilor care vor sa iasa in evidența intr-un mod placut, care vor sa impresioneze prin stil, prin atitudine și printr-o vestimentație in tendințe. BMan.ro vine in ajutorul domnilor cu cinci propuneri de ținute pe care le-ar putea alege…

- Se intampla si la case mai mari. Tehnicianul care si-a motivat jucatoriii la puaza unui meci in care acestia aerau condusi cu 0-3, spunandu-le ca a fost diagnosticat cu cancer la prostata, a fost concediat.

- "Ultima zi de productie la front va fi vineri, dupa care sambata vom aduce afara din subteran ultimele cantitati de carbune extrase din cele doua mine. Pe 28 decembrie, tot ceea ce avem in silozuri va fi incarcat si livrat termocentralelor de la Complexul Energetic Hunedoara", a declarat joi directorul…

- Probleme imense pentru patru dintre cei mai cunoscuti, dar si bine cotati fotbalisti romani. Au ramas someri chiar inaintea sarbatorilor de iarna. Acestia au fost dati afara de la Karabukspor, iar clubul risca falimentul. Cea mai mare colonie romaneasca din strainatate s-a facut țandari.Citește…

- Liga 1 a intrat in pauza de sarbatori, nu dupa un meci despre care s-a scris multe. Timisorenii, fara victorie acasa de mai bine de o luna jumatate, intalneau o grupare ce a castigat afara cu 3-0 ultimele doua partide.

- Caz incredibil în Marea Britanie! O fetița din Marea Britanie, nou-nascuta, s-a nascut cu inima în afara corpului. Medicii nu îi dadeau prea mari șanse de supraviețuire, cu toate ca au încercat sa faca tot posibilul pentru a o ajuta sa supraviețuiasca. Și, printr-o adevarata…

- Regele Mihai va fi condus maine pe ultimul drum. Majestatea Sa va fi adus la Curtea de Arges cu trenul regal, acesta urmand sa plece din Gara Regala Baneasa. Trupul neinsufletit al regelui va fi adus la Curtea de Arges, trenul regal urmand sa popoeasca in fosta capitala a Romaniei undeva in jurul…