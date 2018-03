Trei etaje cu delicii libaneze si mediteraneene, in Openville Timisoara / FOTO

Stiri pe aceeasi tema

- Un om de afaceri pregateste o investitie imobiliara de amploare pe aleea Tudor Neculai, in apropiere de rond vechi CUG. Proiectul prevede construirea a 11 imobile, in conditiile in care patru dintre acestea ar urma sa aiba fiecare cate 10 etaje (12 nivele), iar celelalte cate cinci etaje. In acest sens,…

- In zona Campusului Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu, vor fi ridicate in curand doua cladiri a cate zece etaje. Lucrarile in zona au fost demarate, mai multe utilaje fiind aduse pentru a pregati terenul astfel incat constructia sa fie realizata. Potrivit anuntului…

- Memoriul de prezentare a proiectului "Construire vila turistica S P 2 etaje 3 retras, cu terasa circulabila, piscina si imprejmuire terenldquo; a fost depus de catre societatea Manex Royal Group SRL la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, in vederea solicitarii acordului de mediu. Investitia…

- Ansamblul mixt Openville este locul unde timișorenii vor descoperi noi modalitați de petrecere a timpului liber, dar, mai ales, restaurante și cafenele care vor impresiona prin amenajarea tematica și conceptul culinar. Un antreprenor local, cu experiența pe segmentul de food &…

- Biroul Executorului Judecatoresc Vasile Dumitru Gabriel anunta organizarea unei licitatii pentru valorificarea unui bun imobil apartinand debitorilor Dorin Mihai Lazia si Lucian Lazia. Evenimentul va avea loc pe data de 22 martie, ora 10.00, in municipiul Constanta, bulevardul Tomis nr. 267, bl. T4,…

- Bogaris Residential Rom Cuatro SRL continua demersurile pentru ridicarea unui ansamblu de cladiri, compus din patru corpuri A, B, C si D , a cate 24 de etaje. Investitia imobiliara va fi realizata in zona fostei baze RATC de pe strada Chiliei. Motiv pentru care firma Bogaris Residential Rom Cuatro SRL…

- Nizicom International SRL, controlata de Constantin Zicu, va ridica doua imobile a cate patru etaje. Pe data de 5 martie, Primaria Constanta a emis Autorizatia de construire nr. 227 pentru SC Nizicom International SRL. Actul consta in "Construire 2 imobile locuinte colective P 4E pe strada Baba Novac…

- Pe aleea Lunii din municipiul Constanta va fi edificat un bloc de patru etaje, cu destinatia hotel. Investitorul, societatea Metropol Star SRL, a obtinut de la Primaria Municipiului Constanta Autorizatia de construire nr. 231 din data de 6 martie. Actul consta in "Construire imobil P 3 4e Hotelldquo;.…

- Imobilul ridicat de societatea Marco Chim SRL pe bulevardul Mamaia nr. 306A 306B, in zona Pescarie din municipiul Constanta, va fi modificat. In acest sens, societatea Marco Chim SRL a obtinut, pe data de 5 martie, de la Primaria Municipiului Constanta, Certificatul de urbanism nr. 646, care consta…

- UBC 3, a treia cladire de birouri din ansamblul Openville Timisoara, va fi gata pana la finalul acestui an. Pana acum au inchiriat spatii norvegienii de la Visma Software si japonezii de la NTT Data.

- Compania IULIUS si NTT Data Romania, unul dintre cei mai importanți furnizori de soluții și servicii software din țara, au semnat un contract de inchiriere pentru un spațiu in cea de-a treia cladire de birouri clasa A care se dezvolta, in prezent, in ansamblul mixt Openville Timisoara.

- Compania Iulius si NTT Data Romania, furnizor de soluții și servicii software, au semnat un contract de inchiriere pentru un spatiu in UBC 3. cea de-a treia cladire de birouri clasa A care se dezvolta, in prezent, in ansamblul mixt Openville Timisoara.

- Alaidava SRL vrea sa ridice un imobil de cinci etaje in municipiul Constanta, pe bulevardul Tomis. In acest sens, societatea a depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta emiterea acordului de mediu pentru proiectul "Construire imobil locuinte colective S P 5eldquo;. Investitia va fi realizata…

- Pe strada Constantin Bobescu din municipiul Constanta va fi ridicat un imobil de doua etaje. Investitorul, Helen Hostel SRL, prin Stere Pestereanu, a solicitat si a obtinut, pe data de 28 februarie, de la Primaria Constanta, Certificatul de urbanism nr. 608. Actul consta in "Construire imobil locuinte…

- Societatea Gudy Optim Solution SRL, detinuta de George Chendru, fondator al formatiei Pindu, a depus anul trecut, la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, proiectul privind construirea unui imobil P 4E locuinte colective, propus a fi amplasat in municipiul Constanta. Imobilul urmeaza sa fie ridicat…

- Patriarhia Romana vrea sa construiasca un ansamblu rezidential pe un teren de 5.000 de metri patrati de pe strada Pajurei, cu blocuri de opt etaje, peste regimul de inaltime al zonei, sustine consilierul general USR Roxana...

- Familia Simonei Halep, care detine o cafenea pe strada Mircea cel Batran, a decis sa adauge imobilului doua etaje. Pe data de 23 februarie, Primaria Municipiului Constanta a emis Certificatul de urbanism nr. 599. Actul consta in "Supraetajare cu doua niveluri constructie existenta S P 1e M complex alimentatie…

- Bucatele din post nu sunt numai sanatoase, dar si gustoase. Restaurantele si cafenele din Capitala si-au adaptat meniurile pentru aceasta perioada in care crestinii se abtin de la produse de origine animala. Carnea sau lactatele sunt inlocuite cu ingrediente vegetale.

- Felinvest SA, societatea controlata de fratii Buzoianu, construieste o cladire de locuinte, spatii de birouri si spatii comerciale pe strada Henri Barbusse nr. 44-46 cu un regim de înaltime de opt etaje, zona fiind reglementata urbanistic anterior prin PUZ aprobat în 2017 în baza…

- Doi tineri au deschis la Brasov o bacanie unde vand doar produse de la mici producatori din toata tara. Absolut toate produsele care au ajuns pe rafturi au fost testate de cei doi antreprenori.

- O companie japoneza intenționeaza sa construiasca cel mai inalt zgarie-nori din lemn din lume, pentru a-și marca cea de-a 350-a aniversarea in 2041, scrie BBC News. Sumitomo Forestry, compania care va construi blocul, a spus ca 10% din turnul care va avea 70 de etaje ar fi oțel, iar restul va fi facut…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului se va intruni azi, avand pe ordinea zi si solicitarea investitorului SC GFT Intertrade Logistic SRL de avizare a PUD ului pentru "Construire imobil locuinte S P 8Eldquo;. Imobilul va fi ridicat pe strada Eugen Lovinescu nr. 27. Documentatia depusa…

- Irina Reisler, fosta prezentatoare de televiziune, acum femei de afaceri, a vorbit, intr-un interviu acordat in exclusivitate Gandul.info si Mediafax, despre trecerea din televiziune in business si despre cum a ajuns “ de la un pat de masaj la un business pe trei etaje “.

- Emiratul Dubai, aflat permanent in cautarea unor noi recorduri, a anuntat inaugurarea celui mai inalt hotel din lume, a carui inaltime este de 356 de metri, potrivit unui mesaj publicat pe Twitter de biroul de informare al Guvernului local. Gevora Hotel, aflat pe bulevardul Sheikh Zayed, a doborat cu…

- SC Ave Tebia SRL, prin Andreea Iolanda Butucescu, a solicitat si a obtinut, pe data de 13 februarie, un certificat de urbanism de la Primaria Constanta. Firma vrea sa modifice o cladire de pe bulevardul Mamaia. Este vorba despre Certificatul de urbanism nr. 467 "Modificare proiect autorizat cu A.C.…

- Costica Nicolae Bucur si Dorina Bucur au depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta memoriul de prezentare a proiectului "Imprejmuire teren si construire imobil S P 6 etaje 7 etaj retrasldquo;, situat in municipiul Constanta, strada Nicolae Milescu Spataru nr. 47 Bis. Imobilul identificat…

- In statiunea Mamaia, zona restaurantului Tomis, vor aparea doua blocuri de 13 etaje. In acest sens, Primaria Municipiului Constanta a emis, pe data de 12 februarie, un act important. Este vorba despre Certificatul de urbanism nr. 441, eliberat pentru Betina M SRL. Actul are ca obiect "construire hotel…

- Doar in ultimii doi ani, Primaria Constanța a permis construirea a 21 de blocuri, care insumeaza 145 de etaje, in stațiunea Mamaia. Zona din vecinatatea plajei se sufoca sub betoane și seamana tot mai mult cu un cartier rezidențial din București. In acest ritm agresiv și haotic de dezvoltare imobiliara,…

- Lipsa locurilor de parcare din centrul Timișoarei face parte deja din cotidian și nu puțini sunt șoferii care cauta și cateva zeci de minute unde sa-și lase mașina. CJ Timiș vrea, și in acest an, parcarea supraetajata de la fostul comisariat pe care o promite de prin 2015. Exista și estimare de costuri,…

- Comisia tehnica de urbanism si amenajarea teritoriului din cadrul Primariei Constanta se va intruni astazi, ora 10.00, intr o noua sedinta de lucru. Pe ordinea de zi se afla si solicitarea emiterii a trei certificate urbanism privind construirea unui imobil 2S P 15E locuinte colective pe strada Rascoala…

- Emilia Florea Stefanescu si Oana Iulia, Razvan Ionut Florea si Dragos Florin Stefanescu vor sa ridice un imobil de opt etaje in Mamaia, zona Butoaie. In acest sens, pe data de 2 februarie, Primaria Constanta a emis Autorizatia de construire nr. 72, cate consta in "Modificare proiect autorizat cu AC…

- Soferul care a provocat accidentul de sambata din centrul Capitalei, unde a lovit cu masina alte trei autoturisme, are permis de conducere eliberat de autoritatile din Liban, Politia urmand sa verifice autenticitatea acestuia, au declarat pentru News.ro surse judiciare.Permisul auto gasit…

- Societatile PG Delta Electron SRL si Rin Food amp; Bar SRL au primit raspuns de la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta, de la care solicitasera aviz de mediu pentru construirea unui bloc de sapte etaje. Astfel, Agentia pentru Protectia Mediului Constanta a anuntat investitorii asupra luarii…

- Buruntiea amp; Co SRL, prin Ecaterina Buruntiea, si Balkan Development Turism SRL, prin Mihaela Aiftincai, au depus la Agentia pentru Protectia Mediului Constanta proiectul "Bransament apa si racord canalizare menajera la imobil D P 4Eldquo;, in vederea evaluarii impactului asupra mediului. La randul…

- Cunoscutul afacerist Razvan Munteanu și soția acestuia, artista Delia, fac investiții majore. Pe langa un nou local pe care il va deschide acesta, cei doi mai vor un apartament de lux. In urma cu ceva timp, Delia și soțul sau, Razvan Munteanu, investeau nu mai puțin de un milion de euro intr-un…

- Din aceasta primavara, compania Flex Romania va avea birourile in United Business Center 1 din ansamblul mixt Openville Timisoara, o investiție de peste 220 de milioane de euro. UBC1 este a doua cladire deschisa de grupul Iulius in decursul unui singur an. In 2018, aici va fi inaugurat și cel mai mare…

- Ilie Panait, care a ridicat un imobil de 14 etaje pe strada Traian nr. 68A, a obtinut de la Primaria Constanta un nou document. Este vorba despre Certificatul de urbanism 118 din 26.01.2018, care consta in "Extindere pergola pe structura metalica usoara si amplasare panouri fotovoltaice pe cladirea…

- Societatea JT Grup Oil SRL, titulara a proiectului "Construire imobil S P 6 etaje, apartamente de vacanta si imprejmuire terenldquo;, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului de catre Agentia pentru Protectia…

- Pe data de 23 ianuarie 2017, Primaria Constanta a emis Autorizatia de construire nr. 42 pentru societatea DDN Global SRL. Potrivit actului, pe strada Barbu Stefanescu Delavrancea nr. 14 va fi ridicat un ansamblu rezidential Autorizatia de construire nr. 42 consta in urmatoarele: "Construire imobil tronson…

- „Vulpea" si-a autorizat blocul din Gheorgheni. Va construi NOUA ETAJE Pe cand unii dintre romani sarbatoreau 28 de ani de la fuga lui Nicolae Ceausescu, fostul sef al „Doi s-un sfert" isi scotea autorizatia de construire pentru un bloc cu noua etaje. Celebrul chestor Virgil Ardelean, cel mai longeviv…

- Din informatiile Apix, amplasamentul, ce are o suprafata de 10.000 mp, a fost impartit in patru unitati teritoriale, fiecare cu alti indicatori urbanistici. Initial, investitorii au propus blocuri cu trei etaje la o inaltime maxima de 17 metri. Demn de precizat este ca, de regula, Comisia de urbanism…

- Pe 27 iunie, aproximativ la ora 5:35, in Shanghai, un complex de apartamente cu 13 etaje, parte a Lotus Riverside Court, aproape terminat, s-a prabusit pur si simplu. Aceasta prabusire nu a fost provocata de un cutremur sau de un taifun.

- Un puternic incendiu a avut loc ieri, in localitatea Jecheon, in provincia Chungcheong de Nord, intr-o cladire cu opt etaje,in urma caruia 29 de persoane (23 de femei si sase barbati) au murit. Potrivit pompierilor, aceste este cel mai grav ...

- Mulberry Development a obținut autorizația pentru construcția unei parcari supraetajate in noul cartier ISHO, situata la cateva minute de mers pe jos de Piața Unirii și centrul istoric al Timișoarei. Parcarea va avea 9 etaje. In urmatoarele zile vor demara lucrarile la una din cele mai inalte parcari…

- Un sofer de taxi suspectat ca a ucis-o pe o britanica ce lucra la ambasada tarii sale la Beirut a fost arestat luni de catre fortele de securitate libaneze, potrivit agentiei oficiale libaneze ANI, relateaza AFP. Rebecca Dykes a fost gasita moarta sambata seara, pe marginea unei autostrazi, la nord…

- GFT Intertrade Logistic SRL este initiatoarea unui Plan Urbanistic de Detaliu pentru ridicarea unui imobil de opt etaje pe strada Eugen Lovinescu. Pe data de 15 decembrie, GFT Intertrade Logistic SRL, prin Tudor Dumitru, a obtinut de la Primaria Constanta Certificatul de urbanism nr. 3820 pentru "Elaborare…

