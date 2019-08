Trei elevi romani, campioni mondiali la Word si Excel

Stiri pe aceeasi tema

- Two Romanian students won gold medals at the 2019 Microsoft Office Specialist World Championship, and a third secured the bronze, Microsoft Romania said in a Thursday release. Adrian Boier from the 'Tiberiu Popoviciu' High School of Informatics in Cluj-Napoca became world No. 1 at the "Word 2016"…

- Doi elevi romani au castigat medalii de aur la Campionatul Mondial Microsoft Office Specialist 2019, iar un al treilea a castigat medalia de bronz, informeaza Microsoft Romania. Astfel, la categoria "Word 2016", locul 1 mondial a fost castigat de elevul Adrian Boier, de la Liceul de Informatica Tiberiu…

- și premiata cu bronz la categoria PowerPoint! In cadrul etapei globale a Campionatului Mondial Microsoft Office Specialist 2019, desfașurat in aceasta saptamana la New York in SUA, trei elevi din Romania au purtat cu mandrie tricolorul romanesc pe podiumul celor premiați. Cei trei elevi romani au concurat…

- Elevii din sectorul 4 care obtin note bune la examenul de Bacalaureat vor fi recompensati! Primaria Sectorului 4 anunta ca, incepand cu anul școlar viitor va institui programul „Burse pentru campioni", pentru copiii cu rezultate excepționale.

- Liceul „Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca are acum un amfiteatru din lemn amplasat in curtea școlii. La construcție au contribuit și elevii de clasa a patra, care au fost inscriși la un curs opțional de arhitectura.

- Elevii Liceului Teoretic „Coriolan Brediceanu” din Lugoj și-au confirmat experiența și valoarea, reușind sa obțina noi premii la matematica și la limba engleza. La cea de-a V-a ediție a Concursului interjudețean de matematica „Minimath –TM”, destinat elevilor din clasele…

- Corul de Camera “Jeunesses” premiat la Concursul Internațional “Sarbatoarea Corului” Liceul de Arta “Gheorghe Tattarescu” a fost reprezentat de Corul de Camera “Jeunesses” la Concursul Internațional Coral “Sarbatoarea Corului” in Republica Moldova. Elevii, coordonați de prof. Simona Safta și prof. Teodor…

- SUCCES… Editia din acest an a concursului national de traduceri, “C. M. Popescu” a fost una rodnica, pentru elevii din Husi, pasionati de limbi straine. Peste 20 de participanti din “orasul dintre vii”, majoritatea de la Colegiul National “Cuza Voda” Husi, au reusit sa obtina premii si mentiuni. Ioana…