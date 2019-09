Trei elevi din Giurgiu au vandalizat o şcoală din cauza unui joc: "A fost distractiv până am obosit" Trei copii de 8, 9 si 10 ani au reusit sa faca un adevarat dezastru in scoala din localitatea Clejani, judetul Giurgiu. Minorii au vandalizat toate cele cinci sali de clasa, cancelaria, toaleta si au distrus chiar si centrala termica. Unul dintre cei mici chiar a povestit cum s-a produs toata grozavia pentru site-ul giurgiupesurse.ro. "Am observat ca un geam este deschis si am zis sa intram pentru a vedea ce este inauntru. Ne-am plimbat prin scoala, cand o jucarie a inceput sa cante. Este aia care anunta ca este ora trei. Am luat-o si am aruncat-o in cutia cu jucarii, nu a incetat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

