Stiri pe aceeasi tema

- Trei copii de clasa primara au distrus in trei ore o scoala intreaga, lasand in urma lor un dezastru inimaginabil. Incidentul s-a produs acum doua zile, la scoala primara din Clejani, județul Giurgiu. Cei trei minori cu varste cuprinse intre 8 și 10 ani au povestit ca s-au enervat din cauza unei jucarii…

- Trei copii de 8, 9 si 10 ani au reusit sa faca un adevarat dezastru in scoala din localitatea Clejani, judetul Giurgiu. Minorii au vandalizat toate cele cinci sali de clasa, cancelaria, toaleta si au distrus chiar si centrala termica. Unul dintre cei mici chiar a povestit cum s-a produs toata…

- Incident fara precedent în învațamântul românesc. Trei copii cu vârste cuprinse între 8-10 ani, din Clejani, județul Giurgiu, au distrus ieri dupa amiaza aproape toate bunurile unei școli din localitate.

- Trei copii cu varste cuprinse intre 8 si 10 ani au reusit sa distruga o scoala intreaga din Clejani (Giurgiu), in numai trei ore, enervati de o jucarie care canta.Copiii s-au oprit doar in momentul in care au obosit, fiind gasiti in timp ce faceau dus.

- Trei copii, de 8, 9 și 10 ani au reusit sa distruga, in mai putin de trei ore, o unitate de invatamant din comuna Clejani, judetul Giurgiu. Practic copii au vandalizat cele 5 clase, trei...

- Trei copii de 8, 9 si 10 ani au reusit sa faca un adevarat dezastru in scoala din localitatea Clejani, judetul Giurgiu. Minorii au vandalizat toate cele cinci sali de clasa, cancelaria, toaleta si au distrus chiar si centrala termica. Adi are 8 ani, Nico are 9, iar Edi 10 ani. Adi si Nico sunt [...]

- Ploile torentiale care au cazut in noaptea de miercuri spre joi in sud-estul Spaniei au provocat inundatii importante in regiunea Valencia, iar inchiderea scolilor ca urmare a fenomenelor meteorologice severe a afectat peste un sfert de milion de copii, au indicat joi autoritatile

- Peste 2,8 milioane de elevi și copii de gradinița vor incepe luni, 9 septembrie, cursurile noului an școlar 2019 – 2020. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei Nationale (MEN), in acest an scolar cursurile vor fi predate de un numar total de 215.289 de cadre didactice. Un numar de 2.824.594…