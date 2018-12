Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de astronomi a confirmat existenta a doi sateliti din praf la 400.000 de kilometri de Pamant. In cadrul unui nou studiu a fost analizat un raport vechi de cateva zeci de ani (1961) ce propunea existenta unor nori „fantoma” ce se...

- Fostul ministru al Agriculturii Daniel Constantin a afirmat, sambata, ca fara un nivel de investitii ridicat, nu se poate vorbi despre dreptate sociala, de bani pentru pensii si salarii, scrie Agerpres."Cred ca fara un nivel de investitii ridicat nu putem sa vorbim nici de ceea ce inseamna…

- Putem folosi cu incredere expresia „a crescut ca din apa" daca e sa ne referim la domeniul de IT&Outsourcing de la noi din judet, unde s-au deschis nu mai putin de 860 de firme, care au afaceri totale de 319 milioane de euro. Cresterea a fost simtita nu doar la numarul de firme si volumul afacerilor,…

- Senatorul constanțean Ștefan Mihu a susținut astazi o declarație politica în cadrul ședinței Senatului despre discursul premierului României, Viorica Dancila, la Strabourg. "Putem spune, fara teama de a greși, ca prestația Premierului României, la Strasbourg, la 4 octombrie 2018,…

- Uniunea Salvati Romania isi exprima ingrijorarea fata de modul in care se va desfasura referendumul din acest sfarsit de saptamana, de vreme ce deciziile Guvernului incurajeaza frauda electorala."OUG 86 2018 incurajeaza in mod evident frauda la referendum in conditiile in care prezenta se va calcula…

- Ministerul Apararii Nationale (MApN) anunta ca, luni, a fost lansata procedura de achizitie aferenta programului de inzestrare "Sistem de instalatii mobile de lansare rachete antinava". Prin dotarea cu acest sistem Fortele Navale Romane vor putea desfasura actiuni de lupta in timp oportun, de pe intreg…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat, joi, ca studiaza impreuna cu avocatii sai demersurile pe care trebuie sa le faca, sustinand ca, in dosarul DGASPC Teleorman completul de la ICCJ este nelegal.