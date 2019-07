Stiri pe aceeasi tema

- Aur, argint și bronz la individual, aur și argint la echipe baieți și echipe mixte Sportivii secției de tir a CS Unirea – CSM Focșani 2007 au dominat copios intrecerile juniorilor 3 ale Campionatului Național la pușca cu aer comprimat, 10 metri, care au avut loc la București in ultima parte a saptamanii…

- In weekend-ul trecut, formatia de mini-rugby RC Soimii Turda a participat la Constanta, pe stadionul Constructorul Cleopatra, la prima etapa a Campionatului National de MiniRugby, editia 2019, etapa... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Stadionul "Constructorul Cleopatraldquo; din Constanta a gazduit, timp de doua zile, "Trofeul Dobrogealdquo;, care a fost prima etapa a Campionatului National de mini rugby 2019.Micii sportivi s au confruntat la trei categorii de varsta, iar castigatoarele au fost: la Under 8 si Under 12 ndash; Stoimii…

- Razvan Cuc: ”In ciuda tuturor scepticilor și fricoșilor sau mai puțin fricoși, contractul semnat de mine in 2017, Rașnov - Cristian chiar se face. In urma verificarilor la fața locului, Ministrul Razvan Cuc a constatat o mobilizare corespunzatoare a antreprenorului, iar ritmul in care se realizeaza…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, si directorul general CNAIR, Narcis Neaga, au verificat stadiul lucrarilor la Autostrada Bucuresti - Brasov, Tronson Comarnic - Brasov, Lot 2: sector Predeal - Cristian + racord, potrivit unui comunicat al Ministerului Transporturilor, remis sambata, AGERPRES.…

- Petre Apostol Pentru al doilea an consecutiv, echipa de badminton U13 de la Clubul Sportiv Comuna Berceni a castigat titlul national, campionatul fiind organizat la sala de sport a Scolii Gimnaziale Frumusani, din judetul Calarasi. Echipa antrenata de Adrian Basarabeanu a castigat Grupei A preliminara,…

- Echipa de rugby juniori sub 16 ani a Clubului Sportiv Municipal Suceava a incheiat sezonul regulat al Campionatului National pe primul loc in zona Moldova si s-a calificat la turneul final al competitiei, unde se va da lupta pentru medalii. In ultima etapa a returului, echipa pregatita de Andrei Varvaroi,…

- La sediul Federației Romane de Fotbal a avut loc vineri, 17 mai, tragerea la sorți a grupelor turneului final al Campionatului Național U19, faza in care s-au calificat cele mai bune 12 echipe din țara, printre care si Informatica Timisoara, castigatoarea Cupei Romaniei la aceasta categorie de varsta.…