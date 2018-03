Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene l-a convocat astazi pe Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Farit Muhametshin, caruia i s-a adus la cunostinta continutul Notei Verbale, prin care, in conformitate cu prevederile Conventiei de la Viena privind

- Trei diplomați din cadrul Ambasadei Federației Ruse in Republica Moldova au fost declarați persona non-grata, transmite serviciul de presa al MAIEI. Decizia a fost deja prezentata ambasadorului rus Farit Muhametshin care a fost concocat la desiul ministerului de externe.

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a declarat, marti, ca vrea ca Romania sa se uneasca cu Republica Moldova, intrebandu-i pe Andrian Candu si pe Iurie Leanca: „Chiar nu avem atata curaj sa spunem clar ce vrem?”.

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a notificat Ambasada Federatiei Ruse la Bucuresti ca un diplomat din cadrul acesteia va fi declarat persona non-grata si ca este obligat sa paraseasca teritoriul Romaniei, informeaza un comunicat al ministerului.Reactia vine ca urmare a concluziilor Consiliului…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in urma cazului otravirii unui fost spion rus, va declara persona non-grata un diplomat rus."Urmare a concluziilor Consiliului European din 23-24 martie 2018, MAE considera ca atacul de la Salisbury reprezinta…

- 21 martie, Chișinau – Extindere relațiilor moldo-azere prin inițierea unor noi programe de cooperare bilaterala au fost discutate de ministrul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, cu ambasadorul Republicii Azerbaidjan in Republica Moldova, Gudsi Dursun oglu

- Primarii, administratorii oraselor si alti reprezentanti ai institutiilor publice intalnesc pe 23 martie, la Iasi, in cadrul Dezbaterii Smart City 2018-2020, cele mai bune solutii pentru transformarea oraselor in unele prietenoase cu locuitorii, turistii si mediul de afaceri. Evenimentul se va desfasura…

- Miniștrii afacerilor externe, Tudor Ulianovschi și Igor Crnadak, au semnat astazi la Chișinau, Declarația comuna privind cooperarea in domeniul integrarii europene intre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene al Republicii Moldova si Ministerul Afacerilor Externe al

- Rusia va expulza 23 de angajați ai Ambasadei Marii Britanii din Moscova, transmite Ministerul de Externe al Rusiei, scrie tvrain.ru. Decizia vine drept raspuns la anunțul Marii Britanii ca va expulza 23 de diplomați ruși, dupa ce Rusia a refuzat sa ofere detalii despre otravirea fostului spion rus,…

- Situatia actuala din Republica Moldova conserveaza propaganda interna si lipseste media de resurse financiare pentru supravietuire. Declarațiile aparțin ambasadorului SUA in RM, James Petit, și au fost facute la Forumul de libertatea presei, organizat la Chișinau.

- Premierul Principatului Liechtenstein, Adrian Hasler, intreprinde in perioada 12 si 13 martie o vizita in Republica Moldova. Intr-un comunicat de presa al Guvernului, citat de IPN, se mentioneaza ca aceasta este prima vizita a unui prim-ministru al Liechtensteinului la Chisinau.

- Antrenorii și luptatorii de karate-do traditional din Republica Moldova invața de la un sensei din Federatia Rusa. Detinatorul centurii negre VII dan, Oleg Toi, susține pentru a treia oara la Chisinau un seminar de perfecționare.

- Președintele Parlamentului de la Chișinau, Andrian Candu, acuza Rusia de implicare în politica țarii înainte de alegerile parlamentare care ar urma sa aiba loc în toamna acestui an. Acuzațiile au fost lansate în cadrul conferinței interparlamentare „Georgia,…

- Documentarul video "Marea Unire - Romania, la 100 de ani", realizat de Agentia Nationala de Presa AGERPRES, a fost prezentat, in premiera in Republica Moldova, la Centrul Cultural Odeon din Chisinau. Evenimentul, care a avut loc miercuri, a fost organizat de AGERPRES impreuna cu Ambasada…

- Ministerul Finantelor de la Chisinau a publicat miercuri, 28 februarie, reactia directorului executiv al FMI in Republica Moldova, Anthony De Lannoy, cu privire la declaratiile liderului PAS, Maia Sandu, facute in contextul vizitei sale la Washington, unde a avut o intrevedere cu reprezentantii FMI.

- Romania vrea sa isi sporeasca prezenta investitiilor in Republica Moldova, a declarat marti, la Chisinau, premierul Viorica Dancila. Ea a precizat, la finalul unei intrevederi cu omologul moldovean, Pavel Filip, ca una dintre prioritatile Romaniei este operationalizarea gazoductului Iasi - Ungheni -…

- Cei trei sportivi legitimați la “Fight Club Titans” Barlad, care au participat, in weekend, la „ADCC Moldova Open” din Chișinau, s-au intors acasa cu doua medalii de aur și una de bronz. La finele saptamanii trecute, “Fight Club Titans” Barlad a participat la un turneu de arte marțiale organizat de…

- Ca tot ceea ce face Viorica Vasilica Dancila, premierul Romaniei (vai!), a trecut neobservat si anuntul ca marti, 27 februarie, va efectua o vizita la Chisinau. Ca sa scurtez analiza, preluand o formula memorabila a lui Plesu, se poate spune ca vizita doamnei Dancila la Chisinau seamana cu o tentativa…

- Presedintele prorus de la Chisinau, Igor Dodon, a declarat joi ca in urma ultimelor evenimente politice din Republica Moldova sunt probabile alegeri parlamentare anticipate, relateaza portalul Deschide.md, care nu precizeaza evenimentele la car...

- Ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa, Andrei Neguta, ar putea reveni la Moscova, dupa ce in luna decembrie, Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene, a luat decizia de al chemat la Chisinau, pentru o perioada nedeterminata, scrie kommersant.ru. {{260931}}Publicația rusa scrie…

- Astazi actorul de teatru și cinema Valeriu Cazacu aniverseaza 70 de ani de la naștere. Valeriu Cazacu s-a nascut la 18 februarie 1948 in satul Mateuti, raionul Rezina, Republica Moldova. A absolvit Institutul de Arte din Chișinau „G. Muzicescu” in anul 1971. A fost angajat la Teatrul muzical-dramatic…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat local a emis un avertisment de cod galben de precipitații puternice sub forma de ninsori si lapovița, fiind prognozata si a fost prognozata depunerea de strat de zapada consistent pe drumurile publice, unde exista posibilitatea formarii de troiene, plus depuneri…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa se deplaseze in Republica Moldova ca Serviciul Hidrometeorologic de Stat local a emis un avertisment de cod galben de precipitatii puternice sub forma de ninsori si lapovita, valabil pentru zilele de 15…

- Smiley va canta in premiera piesele de pe cel mai recent album al sau, Confesiune, in Republica Moldova. Artistul va concerta de Ziua Indragostitilor, in doua zile consecutive la Chisinau, unde 3400 de fani si-au anuntat prezenta. Cele doua concerte vor avea loc pe 13 si 14 februarie, la Palatul National…

- Republica Moldova a transmis ca va trimite trupe in Romania care vor participa la un exercițiu militar multinațional din țara noastra Anunțul facut de Ministerul Apararii de la Chișinau a atras criticile președintelui moldovean, Igor Dodon, care se teme ca participarea la astfel de manifestații pericliteaza…

- La doar trei luni dupa lansarea produselor sale din gama Dieta Tisanoreica in Republica Moldova, Gianluca Mech a fost desemnat „Omul Anului in Business” la Gala organizata aseara de Revista VIP Moldova. Gianluca Mech a primit premiul de la Raluca Cioranica, organizatoarea Galei, si a fost laudat pentru…

- Presedintele parlamentului de la Chisinau, Andrian Candu, a acuzat autoritatile de la Moscova ca ar elibera pasapoarte locuitorilor din Transnistria in care ca loc de nastere este indicata nu Republica Moldova, ci ' Republica Moldoveneasca Nistreana' ('Pridnestrovskaia Moldavskaia Respublika'),…

- Sandy C din Chișinau și Aaron Sibley din Londra sint doi interpreți finaliști ai Selecției Naționale Eurovision 2018, care vor sa reprezinte Republica Moldova la Lisabona cu piesa Once Upon a Time. De curind, aceștia au filmat un videoclip pentru cintecul lor. Piesa a fost compusa pentru a fi interpretata…

- O noua ședința a Guvernelor Republicii Moldova și României va avea loc în viitorul apropiat la Chișinau, a anunțat ministrul moldovean al Afacerilor Externe și Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, aflat în prima sa vizita oficiala la București, scrie politics.md Reuniunea…

- Ministrul de externe, Tudor Ulianovschi ar putea avea o intrevedere cu ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, la Conferința de Securitate de la Munchen, care se va desfașura intre 16 și 18 februarie, transmite NewsMaker, cu referire la surse din diplomația Republicii Moldova. Ministerul Afacerilor…

- Pentru alegerile prezidențiale din Rusia, Moskova va deschide 24 de secții de vot in stanga Nistrului, cu doua mai multe decat la alegerile pentru Duma de stat din 2016. Anunțul a fost facut dupa intrevederea dintre Ambasadorul Federației Ruse in Republica Moldova, Farit Mukhametshin, și liderul de…

- Romania continua sa sprijine trecerea la o noua etapa a relatiei de parteneriat NATO-Republica Moldova si saluta deschiderea, in acest sens, a Biroului de legatura NATO la Chisinau, a declarat ministrul Apararii Nationale al Romaniei, Mihai Fifor, dupa o intrevedere la Chisinau cu omologul sau moldovean,…

- Așadar, ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, va efectua, luni, 5 februarie, o vizita oficiala la Chisinau, la invitatia ministrului Apararii din Republica Moldova, Eugen Sturza, a informat MApN. Pe parcursul acestei vizite, ministrul Mihai Fifor va fi insotit de seful Statului Major…

- „Unirea cu Romania inseamna razboi civil. Noi, statalistii, nu vom permite nimanui sa lichideze Republica Moldova”, a declarat Dodon in cadrul editiei de joi seara a emisiunii de la NTV Moldova, potrivit paginii sale de Facebook. „Admit ca unele forte, constiente de faptul ca vor rata alegerile,…

- In Romania de Nord-Est functioneaza 8 spatii de coworking iar in Chisinau sunt active 6 astfel de spatii. De asemenea, tot in din Republica Moldova isi desfasoara activitatea alte 6 incubatoare de afaceri care au ca si scop sporirea antreprenoriatului in orasele in care activeaza.

- Consiliului Consultativ al Misiunii UE de Asistenta la Frontiera in Republica Moldova si Ucraina (EUBAM) s-a intrunit in cea de-a 29 reuniune. Evenimentul a fost gazduit de catre Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene la Chisinau.

- Ambasadorul Romaniei la Chisinau, Daniel Ionita, confirma temerile expuse de catre Igor Dodon privind riscul ca Republica Moldova sa-si piarda statalitatea, odata cu realizarea unirii cu Romania.

- Ministrul Afacerilor Externe si Integrarii Europene, Tudor Ulianovschi, a avut o convorbire telefonica cu comisarul european pentru politica de vecinatate și negocieri de extindere, Johannes Hahn, noteaza NOI.md. In cadrul dialogului au fost discutate agenda de reforme, progresele privind Acordul de…

- Republica Moldova impartașește in totalitate preocuparea și apelul Secretarului General al ONU adresat statelor membre ale Organizației Națiunilor Unite, la data de 16 ianuarie 2018, de a reinnoi eforturile legate de prevenirea și soluționarea conflictelor care submineaza pacea și securitatea internaționala,…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM, prorus, de stanga) condamna „categoric” intentia fostului presedinte roman Traian Basescu de a depune in parlamentul Romaniei o initiativa legislativa privind unirea cu Republica Moldova, se arata intr-un comunicat difuzat miercuri la Chisinau si citat…

- Partidul Socialistilor (PSRM) a solicitat miercuri ca Traian Basescu sa fie declarat persona non-grata pe teritoriul Republicii Moldova, dupa ce fostul presedinte roman a anuntat ca va depune in Parlamentul Romaniei un proiect de lege privind unirea cu Republica Moldova, relateaza Unimedia, conform…

- Partidul Socialistilor din Republica Moldova (PSRM) "condamna categoric intentia cetateanului roman Traian Basescu de a inainta in Parlamentul Romaniei o initiativa legislativa privind Unirea cu Republica Moldova", a transmis PSRM, miercuri, printr-un comunicat de presa. Socialistii moldoveni sustin…

- Partidul Socialiștilor din Republica Moldova condamna categoric intenția cetațeanului roman Traian Basescu de a inainta in parlamentul țarii vecine o inițiativa legislativa privind unirea Republicii Moldova. „Acțiunile domnului Basescu și susținatorilor acestuia sunt privite de PSRM ca un act nedisimulat…

- In ajunul Anului Nou, Ambasada Statelor Unite ale Americii (SUA) la Chisinau a postat un mesaj video execeptional pe pagina sa de Facebook. Rind pe rind, in imagini apar angajatii ambasadei in frunte cu ambasadorul James Pettit, care le aduce moldovenilor o adevarata uratura chiar in limba de stat.…

- Ministerul Afacerilor Externe si Integrarii Europene de la Chisinau s-a autosesizat privind explozia de miercuri, 27 decembrie, intr-un supermarket de pe bulevardul Kondratiev din Sankt-Petersburg, Federatia Rusa, soldata cu mai multi raniti. Potrivit institutiei, printre victime nu sunt si cetateni…