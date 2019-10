Stiri pe aceeasi tema

- Un raport al serviciilor secrete americane arata ca explozia nucleara produsa recent in Rusia nu s-a datorat unei lansari eșuate a unei rachete, așa cum se credea pana acum, ci incercarii de recuperare a unui proiectil eșuat. Explozia din nordul Rusiei s-a produs in cursul operatiunii de recuperare…

- Cineastul ucrainean Oleg Sentov, aflat in inchisoare in Rusia, a fost transferat la Moscova din centrul de detentie din Marele Nord rus, a transmis joi agentia de presa rusa Interfax, sugerand ca acesta ar fi primul pas in vederea trimiterii lui in Ucraina, in cadrul unui schimb de prizonieri, informeaza…

- Esantioanele respective au fost colectate intr-o statie de filtrare a aerului la Svanhovd, in nordul tarii, in apropierea imediata a frontierei cu Rusia, intre 9 si 12 august.La 10 august, Agentia nucleara rusa Rosatom comunicase despre o explozie soldata cu cinci morti cu doua zile mai…

- ''Da, intr-adevar, avem informatii ca militarii au anulat activitatile de evacuare a localnicilor'', din Nionoksa, a declarat un purtator de cuvant al administratiei locale, citat de agentia Interfax, preluata de EFE.Localitatea Nionoksa are putin peste 500 de locuitori si este situata…

- Kremlinul s-a laudat marți ca Rusia câștiga cursa dezvoltarii armelor nucleare în ciuda accidentului misterioasei rachete nucleare de saptamâna trecuta din nordul Rusiei care a provocat o creștere temporara a radiațiilor, relateaza Reuters. Rosatom, agenția nucleara a Rusiei, a…

- Potrivit Agentiei meteorologice de stat din Rusia (Rosghidromet), citata de agentia de presa TASS, nivelul de radiatii in orasul Severodvinsk, regiunea Arhanghelsk (nord-vestul Rusiei), a crescut de pana la 16 ori la 8 august, dupa un accident despre care autoritatile ruse au spus ca a implicat un…

- Dupa doua zile de tacere, Moscova a recunoscut in cele din urma ca explozia produsa joia trecuta la o baza situata in Marele Nord al Rusiei, nu departe de Arhanghelsk, a avut un caracter nuclear. Mai mulți experți relativizeaza, insa, nivelul de radioactivitate emis. Ce s-a intamplat, de fapt, la baza…

- Dupa doua zile de tacere, Rusia a recunoscut sâmbata ca explozia care a avut loc joi la o baza de lansare de rachete în Marele Nord a avut un caracter nuclear, revizuind totodata în creștere bilanțul, la cinci morți, scrie AFP.Într-un comunicat, agenția nucleara ruseasca…