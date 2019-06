Stiri pe aceeasi tema

- ASU Politehnica si-a rasplatit fanii care au indurat ploaia pentru a-i vedea in ultima runda. Formatia pregatita de Cosmin Petruescu a indulcit un sezon de anduranta prin victoria cu 2-0 in fata revelatiei Metaloglobus Bucuresti. In urma acestui rezultat „Baietii in ghete” au incheiat campionatul pe…

- Handbalistii alb-violeti nu au reusit sa se impuna si pe terenul moldovenilor dupa ce au castigat acasa primul meci din seria „cel mai bun din trei jocuri” pentru ocuparea locului 7 la finele sezonului 2018-19. A fost astazi CSM Focsani – SCM Politehnica 36-31 in meciul 2 astfel ca e nevoie de o a treia…

- „Leii din Banat” sunt increzatori ca pot transa seria cu „Leii Baniei” pe teren propriu. SCM Timisoara a revenit cu o victorie din primele doua intalniri cu SCM U Craiova si asteapta sustinerea suporterilor maine si vineri pentru a ajunge in primele patru formatii ale campionatului. „Suntem multumiti…

- „Baietii in ghete” au obtinut un punct important la Constanta, dar au nevoie neaparat de o victorie in weekend, mai ales ca pe „Dan Paltinisanu” vine o echipa accesibila. ASU Politehnica intalneste „lanterna” Dacia Unirea Braila, formatie care a reusit insa sa castige in intermediara. Tehnicianul Cosmin…

- Denisa se afla, incepand de astazi pina duminica, in cantonament la Dumbravița – Timișoara Handbalul focșanean propune naționalelor Romaniei inca o sportiva cu mari calitați de golgeter: Denisa Pavel. Denisa, sportiva CS OK Sport Onești, care face pregatire la Centrul Național de Excelența…

- ASU Politehnica a reusit sa obtina doar o remiza pe teren propriu cu Daco-Getica Bucuresti. „Baietii in ghete” au facut un meci extrem de slab si au alergat pe final dupa egalare in urma reusitei lui Nsiah, pe continuarea unui penalty ratat de acelasi jucator. La fel ca si cu alte ocazii a fost nevoie…

- Fara varf de meserie in Arges, ASU Politehnica s-a zbatut mult pentru macar un punct la Mioveni. Gazdele s-au impus insa cu 1-0 dupa un sut deviat iar Octavian Ursu, realizator in meciul cu Petrolul, a ratat un penalty in repriza a doua, executia sa lovind bara. Dupa acest rezultat „Baietii in ghete”…

- "Baieții mei iși iau energia de la soare", spune Mohammed Hashim, tatal baieților. Medicii sunt uimiți de cazul fraților, care este unic in lume. Frații, in varsta de 11, respectiv 15 ani, sunt doi copii normali in timpul zilei, insa noaptea sunt incapabili sa se miște sau sa vorbeasca, scrie spynews.ro.…