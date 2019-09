Trei din patru sirieni din Germania primesc ajutor de şomaj Aproximativ trei sferturi dintre imigrantii sirieni care se afla în prezent în Germania traiesc în totalitate sau partial din ajutorul de somaj, conform statisticilor oficiale, citate de DPA și Agerpres.

Datele pentru luna august ale Agentiei pentru Ocuparea Fortei de Munca arata ca 74,9% dintre sirienii cu vârsta de angajare intra în aceasta categorie.

Rata somajului printre sirieni era de 44,2% în iunie, cu peste cinci puncte procentuale mai putin decât anul anterior.

Rata somajului nu include persoanele care urmeaza cursuri de limba sau de… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

