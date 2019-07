Trei cutremure, inregistrate de seismografele din Romania, in mai putin de 24 de ore. Toate de suprafata Un cutremur de magnitudine ML 2.3 a fost inregistrat, in aceasta noapte, la ora 00.31, in Bulgaria, la doi kilometri adancime.Seismul a avut epicentrul la coordonatele 42.96 N ; 23.23 E, la 30 km N de Sofia si 10 km V de Svoge.Acesta este cel de al treilea cutremur inregistrat in zona in ultimele 24 de ore.Anterior acestuia mai fusese inregistrat, in Muntenegru, un altul de 4.1, la ora 12.07, la 23 de kilometri adancime, si un altul, la 21.46, la numai doi kilometri adancime, tot in Muntenegru. ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

Sursa articol: ziuaconstanta.ro

