Trei cursuri de formare, pe agenda AJOFM din luna octombrie Trei cursuri de formare profesionala sunt planificate sa se desfașoare in luna octombrie, prin Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, pentru un total de 42 de persoane. Este vorba despre un curs de lucrator in comerț, unul de macelar și unul de agent de paza, fiecare pentru cate 14 persoane. „Dorim sa […] Articolul Trei cursuri de formare, pe agenda AJOFM din luna octombrie apare prima data in Mesagerul de Covasna . Citeste articolul mai departe pe mesageruldecovasna.ro…

Sursa articol si foto: mesageruldecovasna.ro

Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul acestui an, un numar de 23 de persoane din județul Covasna s-au interesat la biroul consilierului Eures din cadrul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, cu privire la modalitațile de a ocupa locuri de munca in spațiul economic european, prin rețeaua EURES.…

- Un numar de patru persoane din judet au ajuns sa aiba debite la Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM), deoarece au incasat indemnizatia de somaj in timp ce aveau si alte venituri salariale, provenind din diverse surse, sau prin abandonarea cursurilor de calificare. Totalul debitelor…

- Un curs de agent de curațenie cladiri și mijloace de transport este programat sa se desfașoare in luna septembrie, in județul Covasna, prin Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM). Cursul, adresat persoanelor aflate in evidența instituției. La acesta vor putea participa 14 persoane.…

- Cateva sute de angajatori covasneni așteapta, de peste 4 luni de zile, sa fie anunțați de reprezentanții Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna ca le-au fost semnate convențiile pentru obținerea subvenției in valoare de 2250 lei, in baza cererilor depuse de aceștia…

- Trei cursuri de formare profesionala, pentru 43 de persoane – sunt programate sa se desfașoare in luna august, in județul Covasna, prin Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca. Este vorba despre doua cursuri de fasonator mecanic, care vor reuni, in total, 28 de persoane, și un curs de agent…

- Si in luna august, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Bacau va demara un numar foarte mic de programe de formare profesionala gratuita, destinate somerilor. Si aceasta desi peste 75 la suta dintre persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, din evidenta AJOFM Bacau, au un…

- In august, Agenția pentru Ocuparea Forței de Munca Suceava va derula cinci programe de formare profesionala gratuite pentru 70 de persoane. Conform ANOFM, cite 14 persoane se vor califica in urmatoarele meserii: agent de securitate, inspector-referent de resurse umane, machior, manichiurist-pedichiurist…

- Un curs de fasonator mecanic este programat sa se desfașoare in luna iulie, in județul Covasna, prin Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM). Cursul, adresat persoanelor aflate in evidența instituției, este singurul programat pentru luna iulie. La acesta vor putea participa 14 persoane.…