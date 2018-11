Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit reprezentantilor Jandarmeriei Prahova, echipaje de interventie de la postul de jandarmi montani Cheia participa, vineri seara, la o actiune de cautare a unui grup de sase persoane care s-au ratacit in Muntii Ciucas. Conform sursei citate, grupul de persoane este format din trei adulti…

- Doi turiști americani, care s-au ratacit pe traseul spre Crucea Caraiman, in Bușteni, au fost salvați, in timpul nopții de marți spre miercuri (22 august) de jandarmii montani. Din fericire, cei doi tineri nu au avut nevoie de ingrijiri medicale. Reprezentanții Jandarmeriei Prahova au transmis, miercuri…

- O familie cu doi copii a fost recuperata, duminica, de pe traseul Jepii Mari, oamenii sunand la 112 dupa ce s-au ratacit. Jandarmii montani prahoveni i-au recuperat pe turiști și i-au dus in siguranța in Sinaia. Potrivit Jandarmeriei Prahova, un turist a sunat duminica la 112 spunand ca, in timp ce…

