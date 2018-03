Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep și Irina Begu au ratat calificarea in sferturile competiției din Florida, fiind invinse de Raquel Atawo și Anna-Lena Groenefeld, scor 7-6(3), 2-6, 8-10 si parasesc și competiția de dublu a turneului de la Miami. Simona Halep și Irina ...

- LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018 (19 martie – 1 aprilie). Rezultatele turneului Premier Mandatory de la Miami, acolo unde liderul mondial Simona Halep incearca sa caștige al doilea trofeu din 2018. Sambata, 24 martie Turul II, feminin ora 19:00 Halep – Radwanska ora 23.00 Niculescu – Stephens…

- LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018 (19 martie – 1 aprilie). Rezultatele turneului Premier Mandatory de la Miami, acolo unde liderul mondial Simona Halep incearca sa caștige al doilea trofeu din 2018. 24 martie Turul II, feminin Halep – Radwanska Niculescu – Stephens Turul II, masculin Copil…

- LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018 (19 martie – 1 aprilie). Rezultatele turneului Premier Mandatory de la Miami, acolo unde liderul mondial Simona Halep e prezenta. 24 martie Turul II, feminin Halep – Radwanska Niculescu – Stephens Turul II, masculin Copil – Hacianov Turul I, dublu, feminin…

- LIVE BLOG Turneul de tenis de la Miami 2018 (19 martie – 1 aprilie). Rezultatele turneului Premier Mandatory de la Miami, acolo unde liderul mondial Simona Halep e prezenta. 24 martie Turul II, feminin Halep – Radwanska Niculescu – Stephens Turul II, masculin Copil – Hacianov Turul I, dublu, feminin…

- La Galati, cota de atentie ar putea fi depasita chiar in cursul zilei de vineri. Incepand din 24 martie 2018 si pana pe 31 martie 2018, codul galben se va transforma in cod portocaliu de inundatii in amonte de Braila (zona Insulei Mari si Insulei Mici), precum si in aval de Tulcea (Delta Dunarii).

- Urmatoarele alegeri parlamentare europene vor avea loc in cele mai multe tari pe 26 mai 2019, au convenit guvernele europene marti, relateaza Reuters. Data, propusa de Parlamentul European (PE), urmeaza sa fie supusa unor aprobari finale, insa este putin probabil sa fie schimbata. Ea cadea pe 9 iunie,…

- Vești nu foarte bune de la meteorologi! Mai exact, aceștia anunta ca vremea va fi deosebit de rece, mai ales in regiunile extracarpatice, iar in Moldova si in estul Transilvaniei, dimineata si noaptea, pe arii restranse va fi ger. In Bucuresti, cerul va fi mai mult noros. In cursul zilei va ninge moderat…

- Analistii CFA Romania anticipeaza, pentru urmatoarele 12 luni, o rata medie a ROBOR, cu scadenta la trei luni, de 3,13%, un curs de schimb de 4,7651 lei pentru un euro si o rata a inflatiei in crestere, reiese din Indicatorul de Incredere Macroeconomica pentru februarie 2018, publicat luni seara.…

- A VIII-a editie a Festivalului Primaverii incepe marti, 20 martie, in Sala Enescu-Bartok a Filarmonicii de Stat Oradea. Festivalul are loc datorita unei fructuoase conlucrari cu violonistul si dirijorul Ciprian Marinescu, stabilit de 20 de ani in Japonia, care aduce in Romania tineri talentati care…

- Festivalul Primaverii, ce se va desfasura in perioada 20-29 martie, aduce la Oradea tineri artisti japonezi, prin colaborarea cu violonistul-dirijor Ciprian Marinescu, stabilit de 20 de ani in Osaka (Japonia), dar si invitati consacrati precum Razvan Suma, Daniel Goiti, Tiberiu Soare, a informt,…

- Primarul Constantin Toma a postat pe pagina de socializare un mesaj in care multumeste tuturor celor implicati pentru organizarea specracolului de sambata seara, Din Suflet Romanesc. Buzoienii, autoritatile locale, dar si peste o suta de prari din Republica Moldova au participat la spectacol si s-au…

- Americanii Jack Sock si John Isner au castigat titlul in proba de dublu a turneului Masters 1.000 ATP de la Indian Wells (SUA), dotat cu premii totale de 7,972 milioane dolari, invingandu-i in finala, cu 7-6 (7/4), 7-6 (7/2), pe ...

- Simona Halep, locul I WTA, a invis-o, marti, cu scorul de 7-5, 6-1, pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, calificandu-se pentru a patra oara in ultimii cinci ani in sferturile de finala ale turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Halep nu a facut un meci grozav in primul…

- Perechea formata din jucatoarea romana Monica Niculescu si cehoaica Andrea Hlavackova s-a calificat, duminica, in sferturile de finala ale probei de dublu la turneul WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa 6-2, 7-5 cu cuplul Shuko Aoyama (Japonia)/Zhaoxuan…

- Perechea romano-franceza Mihaela Buzarnescu/Alize Cornet a fost invinsa de cuplul ceh Barbora Krejcikova/Katerina Siniakova, cu 6-1, 5-7, 10-3, vineri, in prima runda a probei de dublu a turneului de tenis de la Indian Wells (WTA), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari.

- Schimbare radicala a vremii. Dupa ce iarna a revenit la inceputul lunii martie, acum meteorologii vin cu vesti noi. Se pare ca primavara isi intra in drepturi depline. Vremea va fi deosebit de calda pentru aceasta perioada in cea mai mare parte a tarii, dar nu vor lipsi ploile.Citeste si:…

- Cu cine joaca Simona Halep și Irina Begu in primul tur de dublu de la Indian Wells 2018. Simona Halep și Irina Camelia Begu vor intalni perechea formata din cehoaicele Nicole Melichar și Kveta Peschke. Romancele au inceput antrenamentele comune la Indian Wells. Imagini inedite cu Simona Halep și Irina…

- Ianis Zicu este, cu siguranța, unul dintre fotbaliștii care, pe langa performanțele de pe terenul de fotbal, a avut, intotdeauna, grija foarte mare de imaginea lui. Și, normal, cum imaginea se ține cu bani serioși, din cand in cand, fostul golgheter al Romaniei pașește in magazine exclusiviste.

- Polițiștii le-au pus gand rau șoferilor in perioada urmatoare! In intervalul 1-4 martie, aflata sub incidenta codului portocaliu de polei, ninsori si viscol, politia rutiera inaspreste controalele. Brigada Rutiera a anuntat ca soferii care circula fara anvelope de iarna vor fi amendati. Politistii…

- Managerii companiilor estimeaza pentru perioada februarie-aprilie o crestere moderata a activitatii in toate domeniile economiei, iar in ceea ce priveste numarul de salariati este preconizata o stabilitate a acestuia in sectoarele industrie, constructii si comertul cu amanuntul, potrivit datelor…

- Ioana Loredana Roșca, caștigatoarea probei de dublu junioare la Roland Garros 2014, lanseaza un apel disperat: ”Ajutați-ma sa pot juca tenis”! Fata nu are bani pentru a merge la turnee. Ascensiunea i-a fost stopata de o accidentare groaznica la genunchiul stang. Vezi galeria foto + 18 + 18 Zambetul…

- Vremea se va raci semnificativ in urmatoarele zile, in Capitala, temperatura minima va ajunge si la minus 18 grade, vantul se va intensifica si va amplifica senzatia de rece si va ninge,...

- Audierea prevazuta joi dupa-amiaza in cazul sportivului rus Aleksandr Kruselnitki, medaliat cu bronz in proba de curling dublu mixt a Jocurilor Olimpice 2018 si depistat pozitiv la meldonium, a fost anulata, a anuntat Tribunalul de Arbitraj pentru Sport (TAS), precizand ca va da publicitatii decizia…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a anuntat ca in urmatoarele zile se va face o prezentare a formularului unic, care va fi depus o singura data pe an si va genera o singura plata. "Va fi un singur formular, va fi depus o singură dată pe an, va fi o plată. (...) Un lucru…

- Perechea romano-franceza Mihaela Buzarnescu/Alize Cornet a fost intrecuta de cuplul sloveno-spaniol Andreja Klepac/Maria Jose Martinez Sanchez, cu 6-2, 6-7 (4), 12-10, joi, in optimile de finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis de la Doha (WTA), dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari.…

- Cei care așteapta cu nerabdare venirea primaverii vor sa știe cum va fi vremea din prognoza meteo pentru intervalul 12-25 februarie. In urmatoarele doua saptamani, temperaturile vor crește și vor ajunge chiar și la 7-8 grade Celsius in Banat și in Crișana. In mai multe zone ale țarii sunt anunțate,…

- A nins luni la Gherla in reprize, cu fulgi mari și deși, așa cum nu s-a mai vazut cam demult. Meteorologii spun ca ne mai putem aștepta la zapada, iar pe timpul zilei temperaturile vor fi pozitive. Specialiștii Administrației Naționale de Meteorologie spun ca in Transilvania, in primele doua zile ale…

- ”Ediție Speciala”, cel mai nou spectacol marca Horațiu Malaele va fi prezentat publicului spectator din Cluj, de Ziua Internaționala a Femeii, pe scena cinematografului Florin Piersic. Maestrul ironiei și al hazului ascuțit va fi secondat pe scena de fiul sau, Bogdan Malaele, un foarte bun regizor și…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat luni prognoza meteo pentru perioada 29 ianuarie-11 februarie 2018, in toate regiunile țarii. Potrivit meteorologilor, in TRANSILVANIA, in prima saptamana de prognoza, vremea va fi mai calda decat ar fi normal pentru aceasta perioada. Mediile regionale…

- Jucatoarea ungara de tenis Timea Babos, care a castigat trofeul in proba feminina de dublu de la Australian Open, alaturi de Kristina Mladenovic (Franta), a obtinut vineri calificarea si in finala probei de dublu mixt a primului turneu de Mare Slem al anului, in care face pereche cu indianul Rohan…

- Irina Begu și Monica Niculescu s-au calificat la Melbourne, in semifinalele probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus cu 4-6, 6-2, 6-0 de cuplul american Jennifer Brady/Vania King.

- Perechea formata din Sorana Cirstea si brazilianca Beatriz Haddad Maia s-a calificat, sambata, la Melbourne, in optimile de finala ale probei feminine de dublu din cadrul turneului Australian Open, dupa 4-6, 6-3, 6-3 cu cuplul Alicja Rosolska

- Ne-a facut inima sa bata mai tare ca niciodata la primul ei concert live de la Sala Palatului, iar acum Andra se pregatește intens de a doua superproducție, “Aievea”. O admiram pentru talentul și autenticitatea ei și ne miram constant de faptul ca pare sa reușeasca mereu mai mult. Cei care iși doresc…

- Trooper revin in Timișoara cu partea a treia a turneului „An Iron Tribute”, pe 9 februarie, de la ora 21.00. Muzicienii pun la cale un show complex, cu cele mai iubite piese din repertoriul lor, dar si cu hituri rock ce au facut istorie. Evenimentul aduce o noua surpriza muzicala din…

- Extrem de capricioasa in ultima perioada, cand primavaratica, cand geroasa, veștile despre vreme aduse de meteorologi sunt optimiste! Mai exact, temperaturile vor fi mai ridicate decat in mod normal, insa principalele fenomene meteo care ne vor da batai de cap vor fi ninsorile, in unele zone chiar viscolite,…

- Tenismanul roman Florin Mergea si partenerul sau sarb Nenad Zimonjic au fost intrecuti cu 6-2, 6-4 de spaniolii Feliciano Lopez/Marc Lopez, miercuri, la Melbourne, in prima runda a probei masculine de dublu din cadrul turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului. Cei doi iberici,…

- Veștile de la meteorologi nu sunt deloc bune! Dupa zilele de primavara din preajma sarbatorilor, iata ca, vremea se va raci considerabil in urmatoarele zile, iar temperaturile vor scadea, izolat, și pana la valori de -20 de grade Celsius. Racirea vremii vine ca urmare a intrarii pe teritoriul Romaniei…

- „Poti creste sanatos si prin exporturi, cum face Germania. Dar noi crestem prin importuri, pentru ca in lipsa investitiilor piata interna nu face fata cererii in crestere determinate de majorarile salariale si de reducerile de taxe.“ Previziunea Bancii Mondiale de crestere economica a Romaniei,…

- Concertul de Anul Nou al Filarmonicii de stat din Oradea va fi sustinut joi, vineri si sambata cu casa inchisa, sub bagheta dirijorului japonez Shinya Ozaki, fiind al patrulea an consecutiv cand acest concert este prezentat de trei ori. Potrivit directorului artistic Vasile Foica, programul…

- 2017 a fost anul in care Bitcoin (BTC) a urcat pana la Luna – „To The Moon” – asa cum le place sa se exprime Bitcoin entuziastilor. Cu toata atentia mediatica de rigoare, la nivel global. In ciuda celor care inca privesc fenomenul cu neincredere, moneda digitala nu are de gand sa revina…

- O noua masina electrica, o noua aventura. Cum altfel decat de Craciun, conform precedentului pe care multi il cunoasteti din 2016. Asadar, pentru al doilea an la rand, am traversat Craciunul si Revelionul la volanul unei masini electrice. De data aceasta un Volkswagen e-Golf. Povestea te va face sa…

- Perechea Horia Tecau/Jean-Julien Rojer (Romania/Olanda) s-a calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de la Sydney, in timp ce echipa Florin Mergea/Nenad Zimonjici (Romania/Serbia) a fost eliminata in primul tur.Tecau si Rojer i-au invins in runda inaugurala…

- Perechea formata din jucatoarele române de tenis Simona Halep si Irina Begu s-a calificat vineri în finala probei de dublu a turneului WTA de la Shenzhen (China), dotat cu premii totale de 626.750 dolari, dupa ce a trecut în semifinale de Ana Blinkova (Rusia)/Nicola Geuer (Germania),…

- „M-aș fi așteptat ca aceasta propunere, acest amendament, sa-l susțina chiar PSD-ul din Caraș-Severin deoarece managerul spitalului din Caransebeș este un lider local al PSD, iar președintele PSD Caraș-Severin este din Caransebeș. Am vorbit cu colegii de la USR, vor vota, colegii de la ALDE…

- S-a decis prima echipa calificata in finala Cupei Hofman. Echipa Elvetiei, avandu-i in componenta pe Roger Federer si Belinda Bencic, a invins cu scorul general de 3-0 formatia Statelor Unite si s-a calificat astfel in finala celei de-a 30-a editii a Cupei Hopman la tenis, joi la Perth (Australia).…

- Iata lucrurile la care trebuie sa renunti, daca vrei sa ai noroc in 2018. Serviciul de masa pe care nu l-ai folosit niciodata Noua regula: fie incepi sa folosesti des acest serviciu de masa, fie scapa de el. Nu poate fi o luna mai buna decat Decembrie pentru a decide ce sa faci cu toate…

- Perechea formata din jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea si letona Anastasija Sevastova a fost invinsa de cuplul Liudmila Kicenok (Ucraina)/Makoto Ninomiya (Japonia) cu 6-1, 6-2, luni, in runda inaugurala a probei de dublu din cadrul turneului WTA de la Brisbane (Australia), dotat cu premii…

- Trei milioane lei deja existenți plus un milion primit zilele trecute de la Direcția Generala a Finanțelor Publice Prahova. Așadar, 4 milioane lei, adica 40 miliarde lei vechi, aceasta este suma existenta in conturile Primariei Campina la final de an.

- LIVEBLOG Turneul de tenis de la Shenzen incepe pe 1 ianuarie. La competiția din China, Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) va face pereche la dublu cu Irina Begu (38 WTA). Simona Halep , liderul WTA, va juca la turneul de la Shenzhen si in proba de dublu, alaturi de Irina-Camelia Begu! Turneul de tenis…