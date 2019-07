Stiri pe aceeasi tema

- Pesta porcina se extinde rapid in județul Galați. Autoritațile au luat masuri speciale de protecție, dupa ce au identificat noi cazuri in localitațile Independența, Șerbeștii Vechi și Frumușița.

- Ajutoare financiare pentru combaterea pestei porcine africane in Politic / on 11/07/2019 at 09:31 / Consiliul Județean Teleorman, intrunit luni, 8 iulie, in ședința extraordinara, a aprobat proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 105.000 lei din fondul de rezerva bugetara la dispoziția instituției,…

- Autoritatile au inceput, marti, sacrificarea tuturor porcilor din comuna doljeana Teasc, iar miercuri va incepe uciderea porcilor si in cele trei sate ale comunei Gighera (Zaval, Gighera, Nedeia), localitati in care au fost identificate mai multe

- Autoritațile din Dolj sunt in alerta, dupa ce 10 mistreți au fost gasiți morți pe un camp din județ. In alte trei localitați de pe malul Dunarii a fost confirmat, joi, virusul pestei porcine, zeci de animale fiind ucise, transmite corespondentul MEDIAFAX.Virusul pestei porcine a fost ...

- Autoritatile au confirmat prezenta virusului Pestei Porcine Africane la porcul domestic in doua gospodarii particulare, una situata satul Cochirleanca, comuna Cochirleanca si cea de a doua in localitatea Valea Ramnicului. De asemenea s-a confirmat si un nou caz de pesta porcina africana la un mistret…

- Porcul mort saptamana trecuta la Bascov, in judetul Arges, avea pesta porcina africana. Au confirmat-o analizerle de laborator efectuate de Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti, sosite la patru zile distanta. Miercuri a fost convocata o sedinta a Centrului Local de Combaterea a Bolilor…

- Autoritațile din județul Giurgiu, dupa ce doua suspiciuni de pesta porcina africana au fost confirmate la porcii domestici din doua localitaț. Toate focarele din județul limitrof Capitalei fusesera închise în luna aprilie.