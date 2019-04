Trei cetateni libieni, opriti la frontiera de nord a tarii

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au depistat și reținut trei cetațeni din Irak care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele au fost predate, conform acordului de readmisie, autoritatilor de frontiera din Ucraina. La sfarșitul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au depistat și reținut trei cetațeni din Irak care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele au fost predate, conform acordului de readmisie, autoritatilor de frontiera din Ucraina. La sfarșitul…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Serviciului Teritorial al Poliției de Frontiera Suceava au depistat și reținut trei cetațeni din Irak care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele au fost predate, conform acordului de readmisie, autoritatilor de frontiera din Ucraina. La sfarșitul…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Brodina au depistat si retinut trei cetateni din Somalia, Algeria si Eritreea care au trecut frontiera din Ucraina, in Romania, pe jos. Radu Lungu, purtator de cuvant ITPF Sighetu Marmatiei: “La nivelul Sectorului P.F. Brodina – I.T.P.F.…

- Politistii de frontiera din cadrul ITPF Sighetu Marmatiei au descoperit si confiscat, in ultimele 24 de ore, in urma misiunilor desfasurate la frontiera cu Ucraina, aproximativ 16.000 pachete cu tigari de contrabanda, in valoare de 183.000 lei, ce urmau sa fie introduse ilegal in tara. Actiuni similare…

- Politistii de frontiera sigheteni au oprit in trafic pentru control, pe raza localitatii Craciunesti, un autoturism marca Volkswagen Passat, inmatriculat in Romania. Masina era condusa de catre o soferita, in varsta de 31 ani, iar in calitate de pasager se mai afla in autoturism si un barbat, in varsta…

- Mai bine de 42.000 de pachete cu țigari au confiscat polițiștii de la frontiera de nord a Romaniei, intr-o singura noapte. Doua mașini burdușite cu țigari din Ucraina care urmau a fi vandute la negru in țara au fost oprite de polițiștii de frontiera, una cu focuri de arma. Un autovehicul folosit de…