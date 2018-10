Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga au depistat noua cetateni din Irak care au incercat sa treaca ilegal frontiera din Romania in Serbia, intentionand astfel sa ajunga intr-un stat din vestul Europei. In data de 17.09.2018, in jurul orei 19.10, politistii…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Jimbolia - I.T.P.F. Timisoara au depistat un cetatean din Albania, care intentiona sa intre ilegal in Romania, pe jos, pe la frontiera "verde". * Conform acordului de readmisie, cetateanul albanez a fost predat autoritatilor de frontiera…

- Politistii de imigrari din București au depistat un barbat de 28 de ani din Tunisia, care nu mai avea drept de sedere pe teritoriul Romaniei. Acesta a fost luat in custodie publica in vederea indepartarii sub escorta de pe teritoriul Romaniei, iar la iesirea din tara va fi instituit consemnul de nepermitere…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Cruceni judetul Timis au depistat la frontiera cu Serbia sapte cetateni din Irak si unul din Siria, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Romania, transmite Politia de Frontiera. In data de 03.08.2018, in jurul orei 07.30,…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Izvoarele Sucevei au depistat patru cetațeni din Bangladesh, in timp ce incercau sa intre ilegal in Romania din Ucraina. Persoanele in cauza au fost preluate de autoritatile ucrainene, in baza acordului de readmisie, in vederea dispunerii…

- Cei patru barbați au fost depistați in timpul unor acțiuni pe linia combaterii șederii ilegale și a muncii nedeclarate a cetațenilor straini. Au controlat mai multe societați comerciale, iar la doua dintre ele, ce se ocupa cu vanzarea produselor de panificație, au descoperit muncitori straini…