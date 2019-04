Trei candidati la sefia PICCJ au termen pana dupa-amiaza sa-si completeze dosarele

Stiri pe aceeasi tema

- Augustin Lazar, Marian Drilea, Gabriela Scutea si Daniel Horodniceanu si-au depus candidaturile pentru functia de procuror general, insa doar dosarul lui Lazar a fost complet la termenul limita de depunere a candidaturilor, potrivit anuntului facut de Ministerul Justitiei. Ceilalti trei candidati au…

- Trei candidati pentru functia de procuror general - Daniel Horodniceanu, Gabriela Scutea si Marian Drilea - au depus la Ministerul Justitiei dosare incomplete, acestia avand termen pana luni sa aduca documentele care lipsesc. "Dosarele urmatorilor candidati trebuie completate, pana luni,…

- Astazi este ultima zi in care persoanele care vor sa detina functia de procuror general al Romaniei isi mai pot depune candidaturile, potrivit calendarului anuntat de Ministerul Justitiei. Pana acum, s-au inscris actualul procuror general Augustin Lazar si procurorul DIICOT Marian Drilea. Update: Fostul…

- Curtea de Apel Alba Iulia a primit o cerere de amanare, la primul termen de judecata al procesul in care procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, contesta revocarea sa din functie. Potrivit reprezentantului instanței, avocatul procurorului general a motivat ca tot azi are o alta cauza in care…

- Procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, a subliniat importanta dezvoltarii retelelor de specialisti in domeniul proprietatii intelectuale din fiecare stat membru UE, cu ocazia unei reuniuni de profil organizata la Bucuresti in contextul detinerii de catre Romania a Presedintiei Consiliul…

- Procurorul general al Romaniei susține ca Inspecția Judiciara a facut verificari in cazul celor 16 dosare de la Curtea de Apel Alba care l-ar fi vizat pe Klaus Iohannis, mentionand ca acesta erau favorabile, insa opinia publica a fost manipulata."In loc sa citeasca toate concluziile Inspecției…

- Augustin Lazar urmeaza sa ia parte la o intrunire ce ar urma sa inceapa in scurta vreme, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, in vederea stabilirii noului interimar pe fotoliul de procuror sef. In acest sens, procurorul general a ajuns, in urma cu cateva minute, la sediul institutiei pentru care…

- Printre anunturile pe care le-a facut Klaus Iohannis vineri la pranz, de la Cotroceni, intre ele faptul ca va refuza cele doua propuneri de ministri formulate de PSD, s-au regasit si precizari despre decizia sa in cazul propunerii formulate de catre Tudorel Toader, aceea de a-l revoca din functie pe…