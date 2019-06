Stiri pe aceeasi tema

- In Uniunea Europeana, in cea de-a doua jumatate a secolului XX, se remarca o tendința accentuata de trecere la o economie bazata pe servicii, potrivit ultimelor date publicate de Eurostat. In 2018, ocuparea forței de munca in domeniul serviciilor, a reprezentat 74% din totalul locurilor de munca din…

- Suprafata de teren agricol exploatata de persoane fizice si juridice straine era de 422.000 hectare, la finele anului 2018, fiind inregistrate 793 de persoane care utilizau aceste terenuri, potrivit datelor furnizate de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), informeaza Agerpres.Citește…

- O treime din alimentele din lume, adica 1,3 miliarde de tone, sunt aruncate anual la gunoi. Asta in timp ce fiecare al saptelea om de pe glob sufera de malnutritie. Statistica trista a fost facuta de Organizația pentru Alimentație și Agricultura a Națiunilor Unite.

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a crescut in aprilie, comparativ cu luna precedenta, stimulat de o relansare a pretului lactatelor si al carnii, a anuntat joi Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura (FAO), transmite Reuters. FAO publica lunar propriul…

- Peste 10 milioane de persoane in Coreea de Nord, adica aproape jumatate din populatia tarii, sufera de o ''lipsa severa de alimente'', ca urmare a deciziei guvernului de a reduce ratiile la alimente, a anuntat ONU. Astfel, rația zilnică de mâncare a fost redusă la…

- In semn de nemulțumire fața de refuzul continuu al reprezentantilor companiei de a da curs cererilor sindicatului privind acordarea unor pachetelor sociale compensatorii, la fel ca in alte state membre ale Uniunii Europene, sindicatul impreuna cu federatia organizeaza un protest la sediul central…

- Potrivit site-ului apepaduri.gov.ro, ONU recomanda statelor membre sa organizeze actiuni pentru reconstituirea padurilor de toate tipurile, prin organizarea unor campanii de plantare a arborilor. Forumul Natiunilor Unite pentru Paduri (UNFF) a fost desemnat de catre Adunarea Generala a ONU…

- Romania gestioneaza pentru perioada de programare 2014-2020 o alocare din FEADR de 8,1 miliarde de euro, situandu-se pe locul 6 in Uniunea Europeana dupa Italia, Franta, Germania, Polonia si Spania, a informat Ministerul Agriculturii.