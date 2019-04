Stiri pe aceeasi tema

- Grigore C. Moisil (1906-1973) a fost un matematician roman de renume mondial, considerat parintele informaticii romanești in urma inventarii circuitelor electronice tristabile. A lucrat și in logica matematica. Absolvent al Universitații din București. Membru titular al Academiei Romane și al Academiei…

- La doar 21 de ani, Marta Comnoiu, o tanara din Campina, studenta in anul al II-lea la Facultatea de Stiinte ale Educatiei, a ales sa devina mama de imprumut pentru copiii abandonati in spitalul de Pediatrie din Brasov.Este singura romanca dintre voluntarii veniti in orasul de sub Tampa sa ofere afectiune…

- Autor: Octavian ȘTIREANU Un act de inalta recunoastere morala si stiintifica a fost, in sfarsit, indeplinit luni, prin acordarea titlului de Doctor Horius Causa domnului Frans Timmermans, prim-vicepresedinte ale Comisiei Europene. Institutia care a sesizat indolenta romanilor in a-i arata mai din timp…

- Prim vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, i-a putut spune direct premierului Viorica Dancila ce considera Comisia Europeana greșit in politica puterii de la București, in special in domeniul Justiției.

- Proiectul este co-finanțat de catre Uniunea Europeana, prin intermediul Programului Erasmus +. Rezultatele testelor PISA din 2015 la Matematica și Științe situeaza Romania sub media europeana și care indica un nivel scazut al competențelor elevilor romani de a adapta cunoștințele acumulate la viața…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, solicita coalitiei de guvernare PSD-ALDE sa respecte promisiunea de alocare a 100% din impozitul pe venit bugetelor locale. "Somam coalitia de guvernare PSD-ALDE sa respecte promisiunea din programul de guvernare de alocare a 100% din impozitul pe venit…

- Pe 24 ianuarie 1862 se deschidea primul Parlament al Romaniei iar Bucureștiul a fost proclamat Capitala țarii dupa ce, in 22 ianuarie s-a format primul guvern unic al Principatelor Unite ale Moldovei și Țarii Romanești, condus de conservatorul Barbu Catargiu. Numarul locuitorilor Bucurestiului in…