- Intre 2014 si 2015, reteaua de ''profesionisti'', condusa din Republica Moldova, a jefuit magazine de biciclete de lux din regiunea pariziana, din nordul si centrul Frantei, precum si din Belgia, paguba totala fiind estimata la circa un milion de euro. Modul de operare al hotilor era intotdeauna…

- Ieri, la restaurantul Harlequin din statiunea Mamaia, a avut loc conferinta de presa premergatoare celei de-a cincea editii a Maratonului Nisipului, considerat unul dintre cele mai mari maratoane din Europa, ce se desfasoara integral pe nisip. Evenimentul va avea loc duminica, 25 martie, pe plaja din…

- Trei chefi Franta au luat lectii de gatit de la maicuțele care slujesc la manastirea din satul Frumoasa, raionul Calarași, din Republica Moldova. Chiar daca bucatarii au venit tocmai de la Paris pentru a invața sa faca „poale-n brau” și alte bucate moldovenești, au prins repede secretul bucatariei manastirești.…

- Aceasta va avea loc la UAIC si se numara printre actiunile consacrate Centenarului Marii Uniri si sunt asteptati peste 100 de cercetatori si profesori din Romania, Republica Moldova, Austria, Elvetia, Franta, Germania, Italia si SUA. „De aproape un secol, istoriografia romana si straina incearca si…

- Maratonul Nisipului, unul dintre primele maratoane din Europa care se desfasoara integral pe nisip, va avea loc duminica, 25 martie 2018, in stațiunea Mamaia. Pana la ora actuala, peste 1.000 de sportivi din Romania și din alte țari s-au inscris la inedita cursa de la malul Marii Negre și alte cateva…

- 15 cetațeni din Republica Moldova vor fi judecați in Franța. Suspecții sunt invinuiți ca au furat cel puțin 250 biciclete de lux in anii 2014 - 2015. Prejudiciile aduse sunt in jur de un milion de euro.

- Facultatea de Istorie a Universitatii 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi, in colaborare cu Institutul de Istorie 'Nicolae Iorga' din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie a Universitatii de Stat din Moldova, Facultatea de Istorie a Universitatii din Bucuresti, Facultatea de Istorie si Filosofie…

- Pentru prima data in Republica Moldova vor avea loc exercitii antitero de amploare. La aplicatii vor participa reprezentantii subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne si omologii lor din Franta si Polonia.

- La doar cinci zile de la decesul lui Davide Astori, capitanul Fiorentinei stingandu-se in somn, la 31 de ani, din cauza unui stop cardiac, un tanar fotbalist a murit in Franța in circumstanțe similare. Thomas Rodriguez, care ar fi implinit 19 ani pe 1 aprilie, jucator la echipa U19 a lui FC Tours, din…

- Trei mașini s-au ciocnit la intrare in Golești dinspre Urechești. Un Ford focus cu numere de Franța, al carui șofer a vrut sa vireze stanga semnalizand, a fost lovit in spate de un alt Ford, cu numere de Moldova, care oprise in spatele lui și a fost proiectat dupa ce a fost izbit din spate de…

- A aparut deja prima companie care va elibera tichete de masa in Republica Moldova. Intreprinderea cu capital francez activeaza de mai bine de 25 de ani in 19 țari, printre care Franța, Turcia si Bulgaria.

- Institutul ,,Euxodiu Hurmuzachi” pentru romanii de pretutindeni, in parteneriat cu Institutul Roman din Freiburg și Academia Romana, va organiza Conferința dedicata marcarii Centenarului Marii Uniri, in perioada 9-10 martie 2018, la Freiburg. Evenimentul se va desfașura la sediul Bibliotecii Romane…

- La „inițiativa și prin intermediul asistenței oferita de ADGA”, așa cum suna informarea Asociației Diaspora Galben Albastra, echipa de juniori „U 15” a FC Petrolul Ploiești a primit o invitație de a participa la un important turneu de profil de la Saint-Pierre de Nantes (Franța). O competiție care reunește…

- Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna ianuarie 2018 au insumat 722.100, in crestere cu aproape 10% fata de cele din luna ianuarie 2017, a transmis luni Institutul National de Statistica. Opt din 10 sosiri au fost reprezentate de turistii romani si doar doi din 10 au fost…

- Brasovul, ramane in varful clasamentului, la nivel național, privind numarul de turisti și este lider absolut in Regiunea Centru. Potrivit Direcției Județene de Statistica Brașov, sosirile inregistrate in structurile de primire turistica cu functiuni de cazare din judetul Brasov au fost in anul 2017,…

- In perioada 1-7 martie, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Balți vor fi susținute recitaluri ale unor artiști consacrați din Republica Moldova, Romania, Franța, Germania și Lituania.

- Referendumul din Marea Britanie initiat de David Cameron si mai ales rezultatul au produs stupoare printre sustinatorii proiectului european (Uniunii Europene), cu consecinte majore pe multiple planuri. Dar votul pentru iesirea MB din Uniune a exprimat nu numai divizarea societatii peste Canalul Manecii,…

- Gastronomia franceza reprezinta o oportunitate de neratat pentru maeștrii bucatari din intreaga lume, inclusiv din Romania, de a se face cunoscuți și de a-și face cunoscute meseria și arta, subliniaza doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Franței in Romania, in contextul pregatirilor pentru a patra ediție…

- Republica Moldova pledeaza pentru extinderea comerțului cu Franța, in special cu produse agroalimentare, precum și pentru creșterea fluxului de investiții franceze in țara. Acest fapt a fost menționat in cadrul intrevederii prim-ministrului Pavel Filip cu ambasadorul Republicii Franceze la Chișinau,…

- Echipa Frantei o conduce pe cea a Belgiei cu 2-1 in primul tur al Grupei Mondiale a competitiei feminine de tenis Fed Cup, la Mouilleron-le-Captif, in Hexagon. Duminica, Franta a trecut in avantaj gratie victoriei obtinute de jucatoarea sa numarul 1, Kristina Mladenovic, locul 13 mondial, in fata liderului…

- Municipalitatea suceveana va organiza, in acest week-end, ample manifestari cu ocazia implinirii a 630 de ani de atestare documentara a orasului si a Cetatii de Scaun, cu participarea delegatilor din Republica Moldova – Soroca, Polonia – Sosnowiec, Ucraina – Cernauti si Franta – Laval. Potrivit primarului…

- Olympique Marseille va lupta in aceasta seara pentru a-si securiza locul secund in Ligue 1. Aflati pe locul 2 inaintea deplasarii dificile de la Saint- Etienne, cei de la OM trebuie sa obtina toate cele trei puncte puse in joc in acest test pentru a-si mentine locul secund in Hexagon, pozitia celor…

- Posibilitațile de intensificare a relațiilor moldo-franceze la nivel politic și economic au fost discutate astazi, in cadrul intrevederii prim-ministrului Pavel Filip cu Ambasadorul Republicii Franceze la Chișinau, Pascal Le Deunff.

- Folosirea telefoanelor mobile in masini, chiar si cand acestea sunt oprite sau stationate in alta zona cu exceptia parcarilor, poate duce la suspendarea permisului de conducere in Franta, potrivit presei din Hexagon, citata de agentiile internationale, potrivit automarket.ro. 0 0 0 0 0…

- Transferul lui Aymeric Laporte la Manchester City nu i-a umplut de bani doar pe șefii lui Bilbao, ci va salva de la faliment și o echipa de amatori din Franța. Mai exact, fundașul francez devenit al doilea cel mai scump aparator din istorie ii va aduce formației Sporting Union of Agen, din „Hexagon"…

- O balena ucigasa din Franta a devenit prima din specia sa care poate imita vorbirea umana. Wikie, o balena in virsta de 16 ani din parcul marin Atibes, a invatat sa spuna ,,hello'', ''bye bye'' si ''Amy''. De asemenea, conform Business Insider, mamiferul poate numara pina la trei. Balena a creat aceste…

- Startul brazilian al formatiei Paris Saint-Germain, Neymar jr.A a fost desemnat A jucatorul lunii decembrie in Ligue 1.A Titlul i-a revenit atacantului puternicei PSG in urma anchetei sindicatului fotbalistilor profesionisti care evolueaza in Hexagon (UNFP).

- Cooperarea moldo-franceza in domeniul apararii a fost discutata astazi in cadrul unei intrevederi a ministrului Apararii Eugen Sturza cu ambasadorul Frantei in Republica Moldova, Pascal Le Deunff.

- Brazilianul Neymar, atacantul echipei Paris Saint-Germain, a fost ales jucatorul lunii decembrie in campionatul Frantei, in cadrul anchetei sindicatului fotbalistilor profesionisti care evolueaza in Hexagon (UNFP). Cu 50% din sufragii, Neymar i-a devansat pe italianul Mario Balotelli de…

- Avea la el doua bancnote de cate 100 de euro, o carte de identitate și un permis de conducere, toate false, dar totuși a incercat sa treaca frontiera. In data de 17 ianuarie, in jurul orei 19.00, un tanar de 23 ani, cetațean al RM, s-a prezentat in Punctul de Trecere a Frontierei Sculeni , fiind pasager…

- Serviciul pentru Imigrari al județului Cluj anunța ca, în anul 2017, s-a asigurat managementul șederii și rezidenței pe teritoriul României pentru 8.509 persoane, dintre care 2.826 din state terțe și 5.683 cetațeni ai Uniunii Europene/SEE/CH. De asemenea, au fost depistați…

- UEFA a anuntat ca noua orase si-au manifestat intentia pentru organizarea editiei din anul 2020 a Supercupei Europei, meci care opune castigatoarea Ligii Campionilor invingatoarei din Liga Europa.Cele noua orase sunt: Tirana (Albania), cu National Stadium, Minsk (Belarus) - Stadionul Dinamo,…

- Noua orase, printre care Chisinau, sunt interesate sa gazduiasca Supercupa Europei din anul 2020, a anuntat luni Uniunea Europeana de Fotbal (UEFA). Noua federatii nationale s-au aratat interesate de organizarea Supercupei Europei din 2020. Au fost propuse urmatoarele stadioane: Arena…

- Vanzarile de autovehicule Dacia au inregistrat anul trecut un avans de 12% pe pietele externe fata de nivelul inregistrat in 2016, in total, in afara Romaniei, fiind comercializate 611.973 de unitati, din care peste 460 000 de vehicule vandute de Dacia in 2017 au fost inmatriculate in tarile vechiului…

- Potrivit sursei citate, in anul 2017, pe linia combaterii sederii ilegale, au fost organizate 118 actiuni si controale in urma carora au fost depistati 50 de straini in situatii ilegale. Pentru strainii aflati in situatii ilegale sau care nu mai intruneau conditiile prevazute de lege pentru…

- Potrivit statisticilor, numarul celor care si-au pierdut viata in accidentele auto a crescut constant, de la 3.200 in 2013, la aproape 3.500 in 2016, in Franta. Sase din zece soferi francezi se opun unei astfel de modificari a Codului Rutier. De la 1 iulie, viteza maxima cu care se va putea circula…

- Arta Casnica din Tismana s-a prabusit si prea putine femei mai duc mai departe mestesugul tesutului. Printre ele, Mira Tantan. Ea si-a deschis un mic atelier unde lucreaza covoare oltenesti si vesminte populare pentru biserici si manastiri. M&...

- Cantareața franceza France Gall a murit duminica la varsta de 70 de ani intr-un spital din Neuilly, in urma unei afecțiuni pulmonare.France Gall, o legenda in Franța și in intreaga lume, a incetat din viața duminica, anunța presa din Hexagon, potrivit Realitatea.net.

- “Oglinda-oglinjoara, care e cea mai antitutun țara?” "Acesta este un mediu 100% liber de fum de tutun. Prin rezoluția 030 a Ministerului puterii populare pentru sanatate" (Ministerio del poder popular para le salud) STOP Astfel de panouri, de un metru jumate pe unu, apar pe peretii fiecarui magazin…

- Inainte de mariajul cu Elodia Ghinescu, Cristian Cioaca a fost insurat cu o femeie pe nume Lavinia Balan. Aceasta se afla in Franța, unde ii merge de minune. Cristian Cioaca, deja celebrul polițist care a ucis-o pe avocata Elodia Ghinescu , a fost condamnat in 2014 la 16 ani și opt luni de inchisoare…

- Incidentul a avut loc inainte de Craciun, la Galati, fiind filmat de un alt sofer cu camera din parbriz. La volanul masinii, cu numere de Franta, implicata in conflict se afla, se pare, un roman care lucreaza in Hexagon

- Rusia va trimite, la începutul anului viitor, în Republica Moldova un nou ambasador, transmite kommersant.ru. Potrivit sursei citate, noul ambasador rus în țara noastra va deveni Oleg Vasnețov, care în ultimii opt ani a ocupat funcții de raspundere în aparatul central…