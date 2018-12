Trei bărbaţi din Asia Centrală, acuzaţi de pregătirea unor atacuri teroriste în Suedia "Trei (dintre suspecti) au achizitionat si depozitat mari cantitati de substante chimice si alte echipamente in scopul de a ucide si a face rau altor oameni, printre altele. Daca infractiunile legate de terorism ar fi fost comise, ele ar fi putut face rau Suediei", a declarat biroul procurorului din Stockholm intr-un comunicat. Potrivit comunicatului, cei sase barbati provin din Uzbekistan si din Kargazstan, ambele foste republici sovietice majoritar musulmane. Cinci sunt in arest in Suedia, in timp ce al saselea a fost eliberat in asteptarea procesului. Toti au respins acuzatiile,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

