Trei barbati care incercau sa introduca materiale pirotehnice la meciul de fotbal dintre FCSB si Dinamo au fost depistati, sambata seara, in zona exterioara a complexului sportiv, pe timpul accesului, informeaza Jandarmeria Capitalei. Potrivit sursei citate, acestia au fost identificati de jandarmi si s-au luat masurile legale in vederea continuarii cercetarilor. Jandarmeria Capitalei precizeaza ca legislatia in vigoare interzice persoanelor fizice detinerea, folosirea sau efectuarea oricaror operatiuni cu materiale pirotehnice, asadar spectatorii nu au voie sa detina sau sa introduca in stadion…