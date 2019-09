Trei bărbați, bănuiți de tâlhărie în Amsterdam sunt căutați de polițiștii români Poliția Romana cauta, la solicitarea autoritaților olandeze, trei barbați care au comis o talharie in urma cu doi ani, in Amsterdam, cand au intrat in locuința unei familii, impreuna cu alt barbat, in prezent arestat, și, prin violența, au furat bani și documente, anunța MEDIAFAX. Potrivit unui comunicat transmis sambata, de Poliția Romana, prin Direcția de Investigații Criminale se acorda sprijin autoritaților olandeze intr-un caz de talharie, petrecut in 2017, in Amsterdam. La care au participat patru barbați, trei fiind in cautare cautați. Citește și: Olguța Vasilescu a rabufnit:… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

