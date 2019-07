Telefoanele Huawei lansate in 2019 sunt compatibile cu sistemul RO-ALERT

Toate telefoanele lansate de Huawei in 2019 sunt compatibile cu sistemul de avertizare si alarmare a populatiei in situatii de urgenta - RO-ALERT. Smartphone-urile introduse anul acesta pe piata afiseaza in mod automat si in timp real continutul mesajelor… [citeste mai departe]