Trei barbati, arestati pentru trafic de droguri; au fost indisponibilizate peste 50 kg de cannabis

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Arad și procurorii DIICOT au indisponibilizat peste 50 de kilograme de cannabis de la trei barbați banuiți de trafic de droguri. Cei trei au fost reținuți și ulterior, arestați. In data de 19 octombrie, polițiștii au efectuat trei percheziții in…

- Aproape 52 de kilograme de cannabis au descoperit polițiștii in locuințele a trei barbați din Arad, care au fost reținuți. Polițiștii antidrog și procurorii DIICOT au fpcut sambata mai multe decinderi, exploatand o serie de informații stranse anterior, reușind anihilarea unei grupari de trafic de droguri.…

- Percheziții la mai multe domicilii de pe raza județului Cluj s-au finalizat cu reținerea și apoi arestarea a șase barbați. Pe 6 octombrie, procurorii DIICOT Cluj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatilor Porumb Adrian Ionuț, Buzan Radu Septimiu, Fodor Sergiu Dan, Peternel Alexandru,…

- Un tanar din judetul Hunedoara a fost arestat preventiv pentru trafic de droguri de risc dupa ce politistii si procurorii DIICOT au gasit, in urma unor perchezitii, o cultura outdoor de cannabis, pe care acesta ar fi infiintat-o impreuna cu tatal sau, anunța News.ro. Politistii Serviciul…

- Noua persoane au fost depistate avand asupra lor droguri de risc si de mare risc la festivalul ,,Teknival Romania 2018”, doua dintre acestea fiind retinute pentru 24 de ore. „La data de 14 august, politistii din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Cluj-Napoca si cei din cadrul Inspectoratului…

- Doi barbați, cu varste cuprinse intre 30 și respectiv 35 de ani, domiciliați in municipiul Chișinau, au fost retinuti fiind suspectați de trafic de droguri.Potrivit Politiei, pastilele Subutex erau aduse prin contrabanda din Franta in Moldova.

- Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate, sub coordonarea procurorilor DIICOT - ST Iasi au depistat in flagrant un barbat, de 36 ani, din municipiul Pascani, care a introdus in tara, cu autoturismul, 200 de grame de cocaina, droguri de mare risc care ar fi fost procurate dintr-o…

- Polițiștii de combatere a criminalitații organizate Dambovița, cu sprijinul Serviciului de Ordine Publica, sub coordonarea D.I.I.C.O.T – B.T. Dambovița, au descins la domiciliile unor persoane banuite de operațiuni cu droguri de risc. Patru barbați au fost arestați preventiv. La data de 18 iulie a.c.,…