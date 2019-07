Stiri pe aceeasi tema

- Metoda "Accidentul" este cea mai des intalnita forma de inselaciune pe care oamenii o pot executa de la distanta, doar la telefon, si care prezinta riscuri reduse de a fi prins. Cu toatea acestea, campaniile pentru prevenirea acestui fenomen au dat roade, iar pe baza tuturor informatiilor detinut de politisti,…

- Doi barbați din Brazilia, tata și fiu, au fost arestați de polițiști dupa ce s-a descoperit ca vindeau mașini marca Lamborghini și Ferrari la prețuri foarte mici. Autoturismele erau contrafacute. Intre 45.000 și 60.000 de dolari cereu cei doi barbați pentru mașinile ce pareau a fi de lux – o fracțiune…

- Polițiștii Biroului de Combatere a Infracțiunilor contra Patrimoniului din cadrul Poliției Municipiului Oradea au identificat, cercetat și reținut, duminica, 14 iulie, un barbat de 43 de ani, din localitatea Harlau, județul Iași și un barbat de 57 de ani, din comuna Ip, județul Salaj, banuiți de…

- Trei barbati au fost arestati preventiv pe o perioada de 30 de zile, fiind cercetati pentru lovire sau alte violente, tulburarea ordinii si linistii publice si infractiuni la regimul armelor si munitiilor, a...

- Un barbat in varsta de 50 de ani si concubinul uneia dintre fiicele sale au fost arestati preventiv pentru viol. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, barbatul de 50 de ani si-ar fi violat sotia si cele patru fiice, cu varste cuprinse intre 13 si 20 de ani. Concubinul…

- Patru barbati au fost arestati joi in ancheta privind moartea jurnalistei de investigatie Lyra Mckee, ucisa la 18 aprilie la Londonderry, o crima revendicata de gruparea disidenta Noua IRA, a indicat politia din Irlanda de Nord, citata de France Presse potrivit Agerpres. 'Patru persoane…

- Trei barbati din municipiul Hunedoara au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzati de ultraj, dupa ce au lovit sau amenintat cu moartea patru politisti si un jandarm care au intervenit pentru restabilirea ordinii intr-un cartier al orasului, informeaza Agerpres.Citește și: INHGA…

- Un barbat aflat in detentie in Turcia pentru suspiciuni de spionaj in favoarea Emiratelor Arabe Unite (EAU) s-a sinucis in inchisoare, a anuntat luni o sursa judiciara, confirmand informatii aparute in presa turca, informeaza AFP si Reuters potrivit Agerpres. Acest barbat, arestat la Istanbul…