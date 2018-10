TREI bănci din România, printre cele mai profitabile din EUROPA Randamentul capitalurilor a fost de 21,2%, in creștere cu 2,1 puncte procentuale fața de trimestrul I și cu 5,8 puncte fața de jumatatea anului trecut. In topul clasamentului mai sunt bancile din Ungaria, cu un randament de aproape 18%, și Bulgaria, Lituania și Letonia, cu circa 13%. De cealalta parte, bancile din Grecia sunt pe pierdere, iar cele din Cipru au inregistrat un randament de 1,3% - in ambele țari sistemele bancare trecand prin mari probleme. Media UE a fost de 7,2%, nivel similar cu cel de la jumatatea anului trecut și in ușoara imbunatațire fața de primul trimestru din acest an (+0,4… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

