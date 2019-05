Trei autoturisme, implicate într-un accident grav în județul Bistrița Accidentul a avut loc in localitatea Maieru din județul Bistrița-Nasaud. Mai multe echipaje medicale, dar și poliția s-au deplasat imediat la fața locului. ”Echipajele de intervenție au gasit la locul solicitarii trei autoturisme, dintre care unul era rasturnat in afara parții carosabile. In accident au fost implicate patru persoane, dintre care una, un barbat in varsta de aproximativ 50 de ani, a fost preluata de echipajul SMURD și, dupa stabilizare, a fost transportata la spital. De asemenea, au fost luate masurile API in urma scurgerilor de combustibil”, a precizat presei reprezentanții… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

