Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența Timiș și Inspectoratul din Arad, vor fi dotate cu tehnica noua de intervenție in caz de urgența. Proiectul in cadrul caruia vor fi achiziționate echipamentele este unul transfrontalier, și implica pe langa cele doua județe din Romania și unul din Ungaria. Valoarea…

- O turista de 37 de ani, din Ungaria, a fost muscata de sarpe in cursul diminetii de luni, in judetul Arges. Incidentul s-a petrecut in zona localitatii Arefu, insa deocamdata nu se cunosc foarte multe detalii. Turista nu cunoaste nici macar limba engleza si nu poate comunica cu reprezentantii ISU Arges,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri, la Sanpaul, la inaugurarea celei mai moderne fabrici de nutreturi combinate din Europa, realizata in urma unei investitii de peste 15 milioane de euro, ca Ungaria este o tara puternica, va fi puternica, ca in 5-10 ani doreste sa investeasca in…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Timis, accidentul a avut loc langa Timisoara, pe sensul de mers dinspre Arad spre Timisoara. "Accident rutier autostrada A1 km 502: un microbuz cu o furgoneta implicate, 10 persoane (cetateni bulgari) implicate din care 1 incarcerat,…

- Google.org investeste jumatate de milion de dolari intr-un proiect ce are ca scop dezvoltarea competentelor digitale in randul tinerilor romani din orasele mici si mijlocii. Programul "Generatia Tech" va incepe in acest an, in 3 orase din Romania, unde va fi deschis cate un hub in care tinerii cu varste…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Timis a intervenit luni dupa amiaza la un accident feroviar produs intre un tren personal in care se aflau sase calatori si un tractor, pe raza localitatii timisene Dudestii Vechi, relateaza Agerpres.Citește și: Haz de necaz facut de locuitorii celei…

- Un raport realizat de Comisia Europeana a constatat ca Romania are cele mai periculoase drumuri din cele 28 de state membre ale UE. Țara noastra a avut cel mai mare numar de decese rutiere la un milion de persoane, cu o rata a deceselor de 96. Bulgaria și Letonia au fost urmatoarele regiuni unde e cel…

- Un raport realizat de Comisia Europeana a constatat ca Romania are cele mai periculoase drumuri din cele 28 de state membre ale UE. Țara noastra a avut cel mai mare numar de decese rutiere la un milion de persoane, cu o rata a deceselor de 96. Bulgaria și Letonia au fost urmatoarele regiuni unde e cel…