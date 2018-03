Stiri pe aceeasi tema

- "Un barbat de 50 de ani, conducand un autobuz, pe fondul nepastrarii distantei corespunzatoare, a intrat in coliziune cu un alt autobuz, condus de un barbat tot de 50 de ani. In urma impactului, autobuzul a fost proiectat intr-un al treilea autobuz, condus de un barbat de 49 de ani. Niciunul dintre…

- Un grav accident de circulatie s-a produs pe DN 10, intre localitatile Viperesti si Ciuta. Din primele date, un barbat in varsta de 64 ani, din Galati, care se deplasa cu un autoturism pe DN 10, din directia Brasov catre Buzau, intr-o curba ar fi pierdut controlul asupta autovehiculului, moment in care…

- Un accident grav, soldat cu patru victime, a avut loc, duminica seara in sectorul 1. Trei masini au fost implicate in evenimentul rutier, victimele fiind transportate la spital. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Ilfov-Bucuresti, Adrian Marin, in accidentul care a avut loc in jurul orei 21:00, au…

- Update: Una dintre femeile grav ranite in accident a murit la spital. Aceasta avea doar 24 de ani și se afla la volan cand s-a intamplat totul. Pe scaunul din dreapta era mama ei, cea de-a doua femeie care a fost dusa la același spital și care este in continuare in coma. Medicii sunt rezervați…

- Traficul rutier este blocat pe DN1, in Busteni, unde trei masini s-au ciocnit dupa ce soferul uneia dintre acestea a adormit la volan. Sase persoane, intre care trei copii, au ajuns la spital, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un grav accident de circulație s-a produs joi, 8 martie, pe DN1, la Bușteni. Au fost implicate trei autoturisme, iar 7 persoane au avut nevoie de ingrijiri și au fost transportate la spital. Pe durata intervenției traficul rutier a fost blocat in zona, fiind deviat pe strada Zamorei. Foto: arhiva

- Sase persoane, intre care doi copii, au fost ranite, joi, intr-un accident care a avut loc pe DJ 102 B, in comuna prahoveana Drajna, victimele fiind transportate la spital cu diverse traumatisme.Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, Raluca Brezeanu, doua autoturisme…

- Sapte persoane au fost implicate intr-un accident rutier in Dambovita, intre un microbuz si un autobuz, o persoana diind incarcerata. Sapte persoane au fost implicate, miercuri dimineata, intr-un accident intre un microbuz si un autobuz, produs in municipiul Moreni din judetul Dambovita. O singura persoana…

- Sapte persoane au fost implicate, miercuri dimineata, intr-un accident intre un microbuz si un autobuz, produs in municipiul Moreni din judetul Dambovita. O singura persoana a ajuns la spital.

- Vremea este foarte inselatoare, iar situatia este din ce in ce mai grava in majoritatea tarii. Nu doar ca exista risc de avalansa, de accidentare si chiar pericol de moarte la temperaturi foarte scazute, dar exista si posibilitatea sa ramai blocat in localitatea ta si sa nu dispui de surse.

- ACCIDENT GRAV pe DN1C in localitatea CICARLAU. Doua persoane ranite(O persoana incarcerata) .DOUA masini implicate Politistii au fost sesizati ca in Cicarlau la intrarea dinspre Baia Mare, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, soldat cu doua victime ranite dintre care una incarcerata.. Din…

- O explozie puternica, urmata de incendiu, a avut loc duminica seara in orasul britanic Leicester, intr-un magazin care a fost distrus in totalitate in urma deflagratiei. Politia a anuntat ca este vorba despre „un incident major”, iar potrivit presei britanice patru persoane au fost ranite si transportate…

- Un accident rutier a avut loc in jurul orei 17:00, pe traseul Chișinau - Hincești, in apropierea satului Fundul Galben. Un automomilul Volvo, efectuind manevra de depașire, ieșind pe contrasens, s-a tamponat frontal cu un microbus VW, de pe ruta Taraclia-Chișinau. Doua persoane mature și un minor, din…

- Doua mașini, in care erau 10 persoane, s-au ciocnit in localitatea Ilva Mica, la ieșirea spre Singeorz Bai. S-a activat Planul Roșu de intervenție. Doua persoane sunt in stare grava. UPDATE: Un tanar a decedat, in ciuda eforturilor medicilor de a-i salva viața.

- Accident cu zece raniti pe DN 17C in localitatea Ilva Mica din Bistrita-Nasaud, dupa ce doua autoturisme in care se aflau zece persoane s-au ciocnit violent si unul dintre ele s-a rasturnat, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite. Din informatiile primite in eveniment a fost implicate doua autoturisme din care una este rasturnata. La fata locului s-au deplasat…

- Patru persoane au ajuns la spital in urma unui accident produs pe soseaua R16 "Balți-Falești-Sculeni". Un automobil de marca VW T4, a derapat de pe sosea și a fost proiectat intr-un arbore.

- In dimineata zilei de vineri, 9 februarie, pe traseul R16 „Balti-Falesti-Sculeni”, intre satul Frumusica si satul Calugar, raionul Falesti, un automobil de tip Volkswagen T4 a derapat de pe traseu si a fost proiectat intr-un arbore.

- Echipajele SMURD au intervenit la 33 de cazuri pentru acordarea asistentei medicale de urgenta, dintre care, la doua dintre acestea s-a deplasat echipajul SMURD de terapie intensiva mobila. Un echipaj SMURD de prim ajutor calificat și o autospeciala cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești…

- Neatenția costa. In urma unuia ccident rutier doua persoane au ajuns la spital. Un accident rutier a avut loc, ieri dimineața, in municipiul Alexandria. Doua mașini s-au ciocnit. Doua persoane au ajuns la spital, una fiind scoata de echipele de intervenții dintre fiarele contorsionate ale autoturismului.…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri. Brigada Rutiera informeaza ca, sambata…

- Cinci persoane ranite usor au fost transportate la spital dupa ce patru autovehicule s-au lovit pe bulevardul Dacia, intre intersectiile cu Calea Victoriei si Calea Givitei. In accident au fost implicati sapte oameni, doi neavand nevoie de ingrijiri.

- Persoana care a facut publice imaginile cu scandalul a relatat ca, mai intai, cei doi indivizi au batut o femeie in varsta de 52 de ani si pe fiul acesteia in varsta de 29 de ani. Ea a aratat ca scandalul s-a petrecut de fata cu mai multi martori, facand apel ca imaginile sa fie distribuite pe Facebook.…

- Trei persoane au ajuns la spital, joi seara, doua dintre ele fiind batute crunt de doi indivizi, iar o a treia lovita cu un cutit in zona fetei, in satul Izvoru din comuna Ganeasa, judetul Olt. Imaginile cu scandalul au ajuns pe Facebook.

- Cinci persoane au fost ranite, sambata, intr un accident rutier, care a avut loc intre Cluj Napoca si Feleac, iar patru dintre ele au fost transportate la spital, informeaza Agerpres.ro. Doua echipaje cu modul de descarcerare, unul SMURD de terapie intensiva si o ambulanta SAJ, au intervenit ca urmare…

- Potrivit reprezentantilor ISU Cluj, nu au fost persoane încarcerate. de î”Am intervenit cu doua autospeciale, am înteles ca ar fi fost trei autovehicule implicate, un al patrulea ceva mai usor. Din cele trei autovehicule am înteles ca au fost asistate medical…

- Incidentul a avut loc in zona Grote Wittenburgerstraat/Centrum Oost, care se afla la aproximativ 20 de minute de mers de gara centrala. Politia olandeza a confirmat ca exista "multiple victime". Cel putin doua persoane au fost transportate la spital, cu rani grave. Atacatorii sunt in…

- In urma cu putin timp s-a produs un accident grav pe Soseaua de centura a municipiului. Din primele date, un barbat de 46 ani, din Ialomita, care se deplasa cu o autotutilitara pe directia Fabrica de Bere catre Pasarela Nehoiu, ar fi efectuat neregulamentar o manevra de viraj la stanga, moment in care…

- Patru autoutilitare au fost implicate intr-un accident care a avut loc in aceasta dimineata pe pasarela de la Beclean. O persoana a avut nevoie de ingrijiri medicale dupa ce a ramas blocata intr-unul dintre autovehicule. Un tanar de 23 de ani, soferul unuia dintre microbuze, din Sieu Sfantu, a pierdut…

- Trei persoane au fost ranite usor, fiind transportate la spital, in urma unui accident rutier produs sambata dupa-amiaza in zona Sema Parc din Capitala si in care au fost implicate trei masini. Traficul se desfasoara cu dificultate pe doua benzi.

- Un grav accident rutier a avut loc joi dimineața in jurul orei 01:00 pe raza localitații clujene Borșa. Potrivit primelor informații un tanar de 32 de ani din Borșa in timp ce conducea un autoturism, a pierdut controlul asupra direcției intrand intr-un șanț, izbindu-se mai apoi violent de un cap de…

- Opt persoane au fost ranite, vineri seara, in urma unui accident in care au fost implicate o masina si un maxi taxi, acesta producandu-se din cauza ca soferul autoturismului nu a acordat prioritate, potrivit reprezentantilor Politiei Ilfov.

- Caz revoltator la un local din Alba, unde 19 persoane au petrecut seara de Revelion. Mai multe persoane au fost transportate de urgența la spital, prezentand toxiinfecție alimentara, potrivit Agerpres. Doi angajați prezentau pe maini, blatul de feliat mezeluri, cuțit pentru feliat și in trei produse,…

- Un accident grav de circulație a avut loc marti. Patru mașini au fost implicate, rezultand trei persoane care au necesitat ingrijiri medicale. Traficul rutier a revenit la normal pe centura orasului Avrig, pe DN1, la kilometrul 284, unde a avut loc marti un accident rutier soldat cu cinci raniti, fiind…

- Doua persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut joi, in jurul orei 17:20, pe DN 74, in localitatea Ampoița. Din primele date, au fost implicate patru masini. Reprezentanții IPJ Alba au transmis ca traficul rutier in zona este ingreunat. Potrivit ISU Alba, cele doua persoane ranite sunt…

- Accidentul rutier a avut loc pe sensul de mers Vatra Dornei - Campulung Moldovenesc, in eveniment fiind implicat un microbuz de transport persoane. Soferul acestuia a pierdut controlul volanului intr-o curba si a intrat pe contrasens, lovindu-se astfel de un parapet din apropiere. Citeste…

- Potrivit Romania TV, un accident grav s-a produs, sambata, pe DN 1 in stațiunea Sinaia. Potrivit primelor informații, doua mașini s-au ciocnit violent. Opt persoane au fost transportate la spital, printre ele fiind și o femeie insarcinata. Traficul a fost deviat Circulația rutieriera…

- Sapte persoane au fost transportate la spital, sambata, in urma accidentului dintre un microbuz si un autotren, produs pe Drumul National 7, in localitatea hunedoreana Mintia, doua fiind in stare grava. Potrivit ISU Hunedoara, sapte persoane au fost ranite, intre ...

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- Accident in lant pe DN1, duminica, in sensul giratoriu din dreptul comunei prahovene Tatarani. In accident au fost implicate sase autoturisme, iar tot atatea persoane au fost ranite usor. Traficul in zona este ingreunat.

- Politistii au fost sesizati ca in Satu Nou de Jos, in centru, a avut loc un accident de circulatie grav in urma cu putin timp. Din informatiile primite doua autoturisme au fost implicate in eveniment, patru persoane incarcerate in urma impactului. O masina a luat foc. Traficul rutier este blocat momentan.…

- Doua persoane au fost ranite in urma cu putin timp intr-un accident rutier petrecut in localitatea olteana Valea Mare, dupa ce masina in care se aflau a fost proiecatata pe contransens. In accident au fost implicate patru autoturisme. Prima mașina, ...

- Unul dintre autoturismele implicate, in care se afla un barbat și o femeie, a derapat și s-a rasturnat in șanțul de pe marginea șoselei. o alta mașina care venea din spate și in care se aflau doi tineri din Craiova a franat brusc, fiind lovita din spate de un al treilea autoturism, in care se aflau…

- In urma cu o ora s-a produs un accident grav la intrarea in comuna Harman din judetul Brașov. Informatiile oferite initial de Adevarul puneau bilantul total al victimelor la șase persoane, patru adulti și doi copii. Dintre victime, doi adulti și un copil au murit, iar o a patra este in stare grava

- Trei adulti si un copil au murit, sambata dupa-amiaza, in urma unui accident petrecut in dreptul localitatii brasovene Harman. Patru masini s-au ciocnit, iar circulatia pe DN11 este blocata.

- Accident rutier produs in aceasta dimineata pe DN 2 E85. Din primele date, un autoturism condus de un barbat de 49 ani din Padina, a fost lovit din spate de un autoturism condus de un barbat de 59 ani din Prahova, iar acesta a fost lovit din spate de o autoutilitara condusa de un barbat de 57 ani din…

- Un accident rutier s-a produs vineri dimineața in jurul orei 10.00, pe A1, sensul de mers Sebeș-Deva. Trei autoturisme au fost implicate, iar traficul este blocat. SMURD Sebeș și o ambulanța SAJ intervin, vineri dimineața, la un accident rutier pe A1, la km 315, pe sensul de mers Sebeș-Deva, zona Pianu.…

- Cele doua persoane, barbați in varsta de 22 respectiv 26 de ani, erau in stare de ebrietate si din cauza neatentiei au alunecat și au cazut. Jandarmii au auzit strigatele și i-au scos cu ajutorul curelelor de la pantaloni. Cei doi barbați au fost transportați la spital pentru investigatii…

- Cele doua persoane, barbați in varsta de 22 respectiv 26 de ani, erau in stare de ebrietate si din cauza neatentiei au alunecat și au cazut. Jandarmii au auzit strigatele și i-au scos cu ajutorul curelelor de la pantaloni. Cei doi barbați au fost transportați la spital pentru investigatii…