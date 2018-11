Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii turci au emis mandate de arestare pentru 103 militari care sunt suspectati ca ar avea legaturi cu clericul musulman care locuieste in SUA, Fethullah Gulen, acuzat ca ar fi responsabil de tentativa de lovitura de stat din 2016, scrie Reuters.Politia a arestat constant persoane suspectate…

- O persoana a murit injunghiata si alte doua au fost ranite vineri intr-un atac cu cutitul care a avut loc in plin centrul orasului australian Melbourne, unde politia a ranit prin impuscare un barbat care agita o arma alba, relateaza AFP titrat de Agerpres. Politia din statul Victoria, in sud-estul Australiei,…

- Politia turca verifica o padure de la periferia orasului Istanbul si un oras situat langa Marea Marmara pentru a gasi ramasitele jurnalistului saudit Jamal khashoggi , care a disparut acum doua saptamani dupa ce a intrat in consulatul saudit, au declarat oficialii turci, citati Reuters. O sursa turca…

- Consulul general al Arabiei Saudite la Istanbul a plecat la Riad cu o ora inainte ca politia turca sa inceapa o perchezitie la resedinta sa, a informat postul TRT, relateaza dpa. Consulul Mohammed al-Otaibi a parasit Turcia la bordul unui avion de linie la ora 17:00 (14:00 GMT), a informat…

- Autoritatile turce cred ca jurnalistul saudit Jamal Khashoggi, un critic proeminent al liderilor de la Riad, care a disparut dupa ce a intrat in Consulatul Arabiei Saudite de la Istanbul, a fost ucis in incinta consulatului, au declarat doi oficiali turci anonimi, potrivit agentiei Reuters.

- Doi barbați cu varsta de 25 și 35 de ani, originari din raionul Nisporeni și Hincești, au fost reținuți, in aceasta dimineața, de ofițerii Direcției Combaterea Crimelor Grave a Inspectoratului Național de Investigații al IGP din Republica Moldova de comun cu cei ai Direcției

- Politia ungara a arestat, sâmbata, în localitatea de frontiera Roszke din sudul tarii, doi cetateni români suspectati ca au încercat sa transporte 11 migranti prin Ungaria spre Europa de Vest, a declarat pentru MTI

- Doi adolescenti suedezi sunt suspectati de uciderea unui roman fara adapost in orasul Huskvarna, la inceputul acestei luni, procurorii urmand sa ceara mentinerea in arest a unuia dintre ei, informeaza joi site-ul de stiri thelocal.se. Romanul Gheorghe Hortolomei-Lupu, in varsta de 48 de ani, cunoscut…