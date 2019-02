Stiri pe aceeasi tema

- HOROSCOP BERBEC - Berbecii au o saptamana fabuloasa. Un inceput foarte bun luni, marți și miercuri pentru a face rost de bani, dar și pentru a-și impune opiniile și soluțiile in fața șefilor, la locul de munca. Urmați-va viziunea! HOROSCOP TAUR Taurii trec la treaba, mai ales de vineri, de…

- BerbecEfectele Eclipsei din 21 ianuarie se simt inca. Unii Berbeci pot fi afectați nu doar de Eclipsa, ci și de cuadraturile pe care conjuncția Venus-Jupiter o face cu Neptun și Kiron- pe viața sentimentala sau in cariera. Așa arata horoscopul general, nu cel personal. Pentru alții, funcționeaza…

- Horoscop februarie 2019. O luna cu aspecte pozitive pentru nativi, dar și cu unele avertismente. Previziunile astrologilor pentru fiecare zodie in parte. Horoscop februarie Berbec O luna dinamica, se tot reconfigureaza anturajul, apar oameni noi, idei noi, propuneri și multa activitate sociala.…

- Citeste mai multe despre sezonul Eclipselor din 2019 aici. Saptamana mai este asezonata cu doua cuadraturi Saturn cu Marte, Neptun cu Venus. Aceasta din urma este in conjunctie cu Jupiter. Totul culminand cu intrarea lui Mercur in Varsator. Focusul este pe relatii. E mult de discutat in cuplu. …

- BERBEC: Trebuie sa va ambiționați si sa va puneti planurile in aplicare. Relatiile cu familia se pot inrautati, daca veti fi incapatanat. TAUR: Comunicați foarte bine cu rudele. La serviciu nu este momentul sa va asumați noi responsabilitați.

- Berbecii au o atenționare. Sunt nazdravani, zglobii și trebuie sa acționeze cu foarte mare grija. Sa nu strice armonia. Sunt puși in situații grele. Taurii au parte de cadouri, bucurie, bani, surprize, vești bune, placute. Sunt pe varf de forma. Gemenii trebuie sa susțina mici batalii.…

- Celebrul astrolog Mariana Cojocaru, previziuni sumbre la final de an! Ce ii asteapta pe toti nativii zodiilor in anul 2019, dar si ce trebuie sa faci in noaptea dintre ani pentru a avea noroc in toate, aflati chiar de la ea in materialul video. Anul 2019 va fi unul al extremelor pentru toate…

- BERBEC. Se anunța o saptamana care incepe foarte bine. Pot conta pe ziua de luni, pentru ca au autoritate, au și curaj și iși rezolva foarte multe treburi, dar trebuie sa fie harnici. Marți, pot considera ca li se forțeaza mana. Probabil ca un prieten le cere lucruri pe care nu au de unde sau nu…