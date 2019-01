Stiri pe aceeasi tema

- Doi “indivizi periculosi” sunt cautati de politie, intrucat sunt supectati ca ar fi implicati in moartea romanului Tudor Simionov, decedat la 33 de ani, dupa ce a fost injunghiat de mai multe ori, transmite Mediafax.Tudor Simionov, canotor si practicant al artelor martiale, a fost ucis in…

- Doi indivizi periculoși sunt cautați de Poliția metropolitana în legatura cu uciderea românului Tudor Simionov, în noaptea de Anul Nou, în fața unui local din Londra unde lucra ca bodyguard, scrie BBC.Tudor Simionov, fost sportiv de performanța al clubului Dinamo București,…

- Tudor Simionov, in varsta de 33 de ani, a fost atacat dupa ce a incercat sa opreasca mai multi indivizi care incercau sa intre cu forta la o petrecere din Fountain House pe Park Lane in Londra, in dimineata zilei de 1 ianuarie. El a incercat sa isi apere colegii si a fost injunghiat mortal. Politia…

- Poliția britanica a facut un anunț despre doi suspecți in cazul morții romanului Tudor Simionov, care a fost ucis in noaptea dintre ani. Doi barbați sunt cautați de poliția londoneza in legatura cu uciderea romanului Tudor Simionov in capitala britanica, de Revelion. Polițiștii au cerut ajutorul populației…

- Redactorul sef al unui ziar din londra a dezvaluit la rominia tv detalii socante despre incident "Era vorba de o proprietate privata, deci este vorba de un apartament de lux din zona centrala a Londrei, in Park Lane, zona cea mai scumpa din Europa. El s ar putea sa nici nu fi stiut ce pazeste…

- Imran Mostafa Kamel, in varsta de 26 de ani, a fost inculpat pentru detinere de arme de foc cu intentia de a genera temere. Arestarea sa intervine dupa un incident separat produs in fata Clubului "Fountain House", situat in zona Park Lane, Westminster, unde romanul Tudor S., in varsta de 33…

- Poliția britanica a anunțat ca l-a reținut pe principalul suspect al crimei careia i-a cazut victima romanul Tudor Simionov. Incidentul a avut loc in noaptea de Anul Nou, la un club exclusivist din londra, unde Tudor lucra la paza. Metropolitan Police a anunțat, intr-un comunicat, ca un tanar de 26…

- UPDATE – ora 19:32 Politia britanica a precizat vineri ca doi barbati au fost arestati dupa un incident in care s-au injunghiat reciproc la sediul Sony Music din centrul Londrei, relateaza dpa. Ranile suferite de cei doi nu au fost extrem de grave, a precizat Scotland Yard, adaugand ca ‘au fost amandoi…