1 an de la Colectiv, 2 ani de la Colectiv, 3 ani de la Colectiv. Anii se aduna, oamenii uita, Romania e la fel. „Nu vad lucrurile schimbandu-se in urmatorii 20 de ani. Oricum suntem in urma cu 50 fața de alte țari”, spune Flavia și din gura ei se materializeaza o sentința. De trei ani vorbim cu mai mult nerv despre spitalele noastre bolnave, despre nereguli și ilegalitați. Colectiv ne-a dat glas, ne-a creat momentul, a adus impreuna o comunitate cu o forța necunoscuta pana atunci. Dar in continuare, pare o armata prea mica. Și ea, Flavia, unul din soldații armatei, ințelege sa lupte in continuare,…