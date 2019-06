Trei ani cu suspendare pentru fostul ministru Mihai Voicu

Deputatul liberal a aflat, miercuri decizia in prima instanta in dosarul in care DNA-ul l-a acuzat de folosirea influentei sau a autoritatii in scopul obtinerii de foloase necuvenite, pentru sine sau pentru altul. Mihai Voicu a fost condamnat de Inalta Curte la trei ani cu suspendare, cu un termen de incercare de cinci ani. Fiind […]