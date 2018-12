Trei analize AFP: ''Certata cu Bruxellesul, Romania preia timona UE''/ "Klaus Iohannis si Liviu Dragnea, duelul 'presedintilor'''

Stiri pe aceeasi tema

- Unul este șeful statului, celuilalt i se spune "domnule președinte": Klaus Iohannis este liderul centrului-dreapta, iar Liviu Dragnea, cel care conduce cu mana de fier stanga, acum la putere in Romania. Cei doi se afla pe poziții divergente in cazul tuturor subiectelor in momentul in care Bucureștiul…

- Un semestru tumultos urmeaza pentru Uniunea Europeana, care va fi ''pilotata'' incepand din ianuarie de Romania, al carei guvern si-a multiplicat diatribele suveraniste la adresa Bruxellesului, in momentul in care Cei 28 sunt pusi la grea incercare de Brexit si de ascensiunea

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat, astazi, cand va depune PSD plangere pe numele președintelui Klaus Iohannis, care, in viziunea social - democraților, se face vinovat de tradare naționala pentru ca șeful statului a declarat ca Romania nu e pregatita sa preia președinția Consiliului Uniunii Europene."Da,…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, lanseaza acuzații extrem de grave la adresa președintelui Romaniei, Klaus Iohannis. "Nu e prima data cand au cerut revocarea nici nu au votat astazi vedem inca o incercare eșuata de a prelua Guvernul. Tot cu japca vor sa preia și Parlamentul, asta e stilul…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, marti, ca atitudinea si declaratiile sefului statului, Klaus Iohannis, privind faptul ca Romania nu ar fi pregatita pentru preluarea Presedintiei Consiliului UE pot fi catalogate drept ''iresponsabile''. "Nu am avut niciodata nici eu, nici…

- Președintele PSD Liviu Dragnea l-a acuzat pe Klaus Iohannis ca a omis unele sume in declarația de avere, incasate din inchirierea unor imobile, spunand ca in timp ce acuza, așa arata lucruri "bine facut" al președintelui."Romania lucrului bine facut. Asta ne spunea domnul Iohannis care nu…

- Termenul „valiza” a fost utilizat fosrte des in acest weekend dupa ce jurnaliștii de la RISE Project au intrat in posesia unei „valize cu informatii esentiale din interiorul corporatiei Tel Drum”. Astazi, președintele Parlamentului Romaniei, Liviu Dragnea, s-a prezentat la ședința CEx al Partidului…

- Liderul PSD a spus ca fostul presedinte Traian Basescu "s-a batut pentru ca orice lider european sa inteleaga ca tara asta are dreptul sasi adopte singure legile in Parlament, sa aiba controlul CCR si s-a batut pentru orice ar fi putut crea avantaj pentru Romania". "Traian Basescu a facut…