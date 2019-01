Stiri pe aceeasi tema

- Trei americani de origine kenyana au fost acuzati de conspiratie in vederea sustinerii gruparii Statul Islamic (SI), dupa ce au fost arestati pe un aeroport din Michigan (nordul SUA), potrivit unui document judiciar depus marti la o instanta federala, relateaza AFP. Cei trei barbati, in varsta…

- Ministerul britanic de Justitie ia in considerare eliminarea pedepselor mai mici de sase luni, argumentand ca acestea sunt mai putin eficiente in scaderea ratei de recidivism decat pedepsele comunitare, relateaza site-ul postului BBC. Guvernul britanic ar putea elimina pedepselor mai mici de sase luni.…

- Ministrul Afacerilor Externe (MAE), Teodor Melescanu, a declarat in seara zilei de duminica, 6 ianuarie, la un post de televiziune, ca indexarea alocatiilor copiilor nerezidenti ai muncitorilor din Austria este un caz clar de discriminare, iar Guvernul ia in considerare sa se adreseze Curtii de Justitie…

- Crystal Reynolds Fisher, din Michigan, Statele Unite, și-a anunțat șefa ca nu poate ajunge la serviciu pentru ca fiul ei, in varsta de 18 ani, se afla in spital, susținut in viața de aparate. In vara acestui an, femeia a trecut printr-un șoc atunci cand baiatul ei a cazut la pat din cauza unei septicemii.…

- Președintele american Donald Trump a declarat ca gruparea terorista ISIS din Siria a fost infranta, in contextul in care mai multe surse din domeniul Apararii din Statele Unite au declarat pentru presa americana ca trupele SUA din Sira se pregatesc sa se intoarca acasa. Un oficial a susținut pentru…

- Crima oribila comisa de un roman in varsta de 33 de ani. Emanuel Flutur, care locuia impreuna cu familia surorii sale, in Clinton Kentucky, și-a omorat nepoata de 3 ani, in timp ce tatal acesteia se afla in camera alaturata. Barbatul a fost arestat si va fi judecat pentru crima de gradul. I s-a stabilit…

- Mexic va deporta un grup de aproape 500 de imigranți care au incercat sa treaca granița "in mod ilegal și violent" in Statele Unite, a informat duminica Ministerul mexican de Interne printr-un comunicat, relateaza site-ul postului BBC citat de Mediafax.