- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate sau conflict de interese de natura administrativa in cazul a trei alesi locali. Potrivit unui comunicat al ANI, Neag Florin, consilier judetean de Sibiu, se afla in incompatibilitate, deoarece incepand cu data de 10 iunie 2017…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, in calitate de primar, aduc la cunostinta publica faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna august 2019 a fost initiat…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul lui Ioan Florea – consilier local in cadrul Consiliului Local al comunei Sambata de Sus. In calitate de consilier local, aceasta a initiat un proiect de hotarare, a participat la deliberarea si adoptarea Hotararii Consiliului…

- Emil Nicolae Muntean, fost consilier local in orașul Cugir, a fost declarat incompatibil de Agenția Naționala de Integritate (ANI). ”In intervalul 10 iunie 2017 – 30 octombrie 2018 a exercitat funcția de consilier local simultan cu cea de director general, respectiv administrator și membru in Consiliul…

- Agenția Naționala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate și conflict de interese de natura administrativa in cazul a 15 foști și actuali aleși locali, dupa cum urmeaza: 1. GHERAESCU FELICIAN MIHAI, Viceprimar cu atribuții de Primar in cadrul Primariei comunei Oțeleni, Județul Iași și…

- Agentia Nationala de Integritate a constatat starea de incompatibilitate in cazul a doi alesi locali, doi functionari publici, respectiv doi functionari publici cu statut special, dupa cum urmeaza: 1. FLOREA DANIEL-FLORIN, actual Primar si fost Viceprimar al comunei Checea, Judetul Timis – INCOMPATIBILITATE…

- In conformitate cu dispozitiile art. 7, alin. (1) și (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, incalitate de primar, aduc la cunostinta public faptul ca pentru sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Buzau din luna iunie 2019 a fost initiat urmatorul…

- Viceprimarul din Campulung, gasit incompatibil de ANI. Agenția Naționala de Integritate (ANI) a constatat starea de incompatibilitate in cazul viceprimarului municipiului Campulung, Margarin Șerban Blidaru. Potrivit ANI, in perioada 24 iunie 2016 – 28 septembrie 2017, acesta a deținut și exercitat simultan…