- Procurorii Generali din 19 state americane și din Washington D.C. au acționat luni în instanța Administrația Donald Trump pentru a bloca o noua lege care permite reținerea pe termen nedeterminat a familiilor de imigranți cu copii, scrie Mediafax, citând Reuters. Noua lege privind…

- Premierul danez Mette Fredriksen s-a declarat miercuri ”contrariat” de anularea unei vizite de stat a lui Donald Trump, in urma respingerii ofertei acestuia de a cumpara Groenlanda, un teritoriu autonom danez, dar a dat asigurari ca ”nu exista o criza” intre Copenhaga si Washington, relateaza AFP.”Sunt,…

- Iranul i-a cerut secretarului general ONU, Antonio Guterres, sa combata sancțiunile impuse de Administrația de la Washington impotriva ministrului iranian de Externe, Javad Zarif, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.Emisarul iranian la ONU, Majid Takht Ravanchi, i-a adresat lui Guterres o…

- O fana al rapperului A$AP a fost arestata in Statele Unite dupa ce a amenințat ca va arunca in aer ambasada Suediei din Washington, arata TMZ, potrivit Mediafax.O femeie este acuzata ca a intrat in ambasada Suediei din capitala Statelor Unite și ar fi amenințat ca va arunca in aer cladirea.…

- Statele Unite se pregatesc de un sfarsit de saptamana canicular, cu temperaturi ce ar putea depasi 38 de grade Celsius in orase precum New York si Washington, relateaza sambata AFP. Aproape 150 de milioane de persoane sunt afectate de acest val de caldura care se va intinde din regiunea Mid West pana…

- Eliminarea Turciei din programul F-35 din cauza achiziționarii sistemelor de aparare antiracheta S-400 din Rusia nu este bazata pe motive legitime și nu este în concordanța cu „spiritul de aliat” în cadrul NATO, a transmis Ministerul de Externe din Turcia, scrie Mediafax, citând…

- Statele Unite au anuntat marti o serie de sanctiuni impotriva sefului armatei si a trei responsabili birmani pentru "purificarea etnica" a musulmanilor rohingya, cerand in acelasi timp ca sa fie trasi la raspundere dupa campania lor de violenta, relateaza AFP. Comandantul-sef Min Aung Hlaing, adjunctul…

- Primele rachete rusești S-400 au ajuns in Turcia, in ciuda opoziției vehemente a Statelor Unite. Continuarea contractului ar putea crea probleme pentru Ankara, dar și tensiuni in cadrul Alianței Nord-Atlantice.