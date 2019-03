Trei activiste pentru drepturile omului din Arabia Saudită au fost eliberate temporar/ Prețul feminismului sub Mohammad bin Salman Trei dintre cele 11 activiste pentru drepturile omului din Arabia Saudita, reținute în mai anul trecut, au fost eliberate temporar joi, a anunțat agenția de știri SPA, iar surse apropiate au declarat ca celelalte vor fi eliberate duminica, relateaza Reuters, potrivit Mediafax.

Unele femei, care se confrunta cu acuzații legate de activitatea pe care au desfașurat-o în calitate de activiste pentru drepturile omului și pentru contactele avute cu jurnaliști și diplomați straini, au declarat miercuri în fața unui tribunal din Riyad ca au fost supuse la tortura… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organizatia pentru drepturile omului Amnesty International afirma ca Statele Unite au încalcat legislatia umanitara internationala, omorând civili în Somalia, potrivit BBC, citat de Rador.Armata americana a intensificat folosirea dronelor în Somalia, sub comanda presedintelui…

- Procesul lui Loujain al-Hathloul, o tanara activista pentru drepturile femeilor din Arabia Saudita, a inceput miercuri in Riyad, anunta familia acesteia, citata de CNN. Loujain al-Hathloul, in varsta de 29 de ani, a fost retinuta in martie 2018 in timp ce conducea un autoturism pe o autostrada…

- Israelul refuza accesul la apa potabila pentru milioane de palestinieni, a informat investigatorul ONU pentru drepturile omului in teritoriile palestiniene, Michael Lynk, scrie Reuters, relateaza News.ro.Citește și: Ministrul francez al Afacerilor Europene ii umilește pe britanici: și-a numit…

- Consiliul pentru drepturile omului din cadrul Kremlinului a condamnat luni un proiect de lege care prevede ca nerespectarea guvernului constituie o infractiune, relateaza dpa, potrivit agerpres.ro.Citeste si Se cauta inlocuitor pentru Claudiu Manda - Comisia de control al SRI urmeaza sa prezinte…

- În cadrul organizației pentru apararea drepturilor omului Amnesty International se atesta o cultura toxica. La aceasta concluzie a ajuns o comisie independenta, care a examinat activitatea instituției sus-numite. Potrivit BBC, studiul a fost comandat firmei de consultanța KonTerraGroup,…

- Un tribunal din Tianjin (nordul Chinei) l-a condamnat luni la patru ani si jumatate de inchisoare pe avocatul chinez specializat in drepturile omului Wang Quanzhang, pentru subminarea puterii de stat, transmite Reuters. Instanta a anuntat online sentinta in procesul lui Wang, desfasurat in decembrie…

- Tribunalul București a decis, joi, pentru a doua oara, revocarea mandatului de arest preventiv emis pe numele omului de afaceri Elan Schwartzenberg. In urma acestei decizii a magistraților, se revoca arestul preventiv si se dispune retragerea cererii de dare in urmarire internationala. Decizia nu este…