- Un autoturism s-a izbit de un copac in localitatea Barnova. In urma impactului, o femeie de 69 de ani a fost ranita. Nu se stiu deocamdata cauzele care au dus la producerea accidentului. Un echipaj de la Serviciul Judetean de Ambulanta (SAJ) a fost trimis la fata locului. Victima avea fractura de baza…

- Familia a sunat la 112, iar la locul solicitarii a intervenit un echipaj SMURD care a transportat victima in Unitatea de Primire Urgente (UPU) de la Spitalul „Sfantul Spiridon". Potrivit medicilor, femeia era cunoscuta cu sindrom depresiv. „Pacienta a fost gasita in stare comatoasa, dupa o ingestie…

- Procurorii l-au trimis in judecata pe Pasnicu pentru omor calificat, insa prima instanta a anulat acuzatiile si a dispus condamnarea pentru ucidere din culpa. Totul s-a transat la Curte, care l-a condamnat definitiv pe Claudiu Pasnicu pentru omor calificat. O situatie inedita: ieri, inclusiv avocatii…

- Neadaptarea vitezei la conditiile de drum: Ieri dimineata, in jurul orei 09.20, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe D.N.1C. Un barbat de 52 de ani din Iasi, care conducea un tir pe directia Dej – Baia Mare, nu a adaptat viteza la conditiile de drum si intr-o curba deosebit…

- Peste 3.000 de șoferi au incalcat regulile de circulatie in perioada 7-11 martie. potrivit reprezentantilor INP, 2.143 de conducatori auto au depașit limita de viteza, iar alții 77 au fost depistați la volan in stare de ebrietate.

- Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva" nu are in farmacie nici doza de ser antirabic. Daca un bolnav ajunge astazi la „Infectioase" cu suspiciune de rabie (turbare), singura solutie a medicilor este sa ceara ajutor de la Ministerul Sanatatii, in speranta ca in vreun spital din tara se gaseste…

- Maistrul se afla in sala de clasa, iar la un moment dat unul dintre elevi a lovit puternic o pila de un banc. Aceasta a ricosat si l-a lovit pe elevul de 17 ani in cap. Maistrul a sunat la 112, iar la fata locului a sosit imediat un echipaj medical. Baiatul a fost transportat de urgenta la…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Botosani, un echipaj SMURD a intervenit duminica seara pentru a prelua o fata in varsta de 13 ani, care a cazut de la mansarda unui bloc cu patru etaje, situat pe strada Grivitei din municipiul Botosani. In urma caderii,…

- In accident au fost implicate doua autovehicule - un microbuz si un TIR. La fata locului au fost trimise numeroase echipaje de politie si ambulante din orasele Mira, Mestre si Padova. Din primele informatii, se pare ca microbuzul cu numere de Iasi a patruns cu viteza in zona de serviciu si, din cauza…

- Adoptarea unei conduite preventive, atenția sporita, dar și respectarea urmatoarelor sfaturi, pot fi de folos pentru a evita implicarea in evenimente rutiere. Nu va panicați daca intrați in derapaj! In cazul in care se intampla sa pierdeti controlul masinii sau simtiti ca aceasta este pe cale sa derapeze,…

- Spre deosebire de alte cazuri, CNSCBT subliniaza ca ieseanca nu era cunoscuta cu probleme medicale. In schimb, femeia nu era vaccinata antigripal. „Pacienta din judetul Iasi a fost confirmata cu virus gripal de tip B, fara conditii medicale preexistente cunoscute si nevaccinata antigripal", au informat…

- Un elev botosanean a fost dus in stare grava la spital dupa ce a fost batut la scoala, in timpul programului. Tanarul are o fractura de craniu si a fost transferat la Clinica de Neurochirurgie din Iasi. La nivelul scolii se face o ancheta, iar agresorul va fi supus unei expertize.

- Victima, o femeie in varsta de 35 de ani, nevaccinata, a murit la Spitalul de Boli Infectioase, acolo unde a fost internata in stare grava. Pacienta a fost internata in unitatea medicala cu diagnostic de gripa si i s-au recoltat probe care au fost trimise la Bucuresti. Pana la ora scrierii acestei stiri,…

- Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) a anuntat, joi seara, ca a fost confirmat un nou deces provocat de gripa, fiind vorba despre o femeie in varsta de 62 de ani din judetul Bihor. Pacienta a suferit de infectie cu virus gripal de tip B si avea boli…

- In urma unei petitii realizate in ianuarie de catre Finlanda in care au fost stranse 70.000 de semnaturi, membrii Parlamentului European au dezbatut daca schimbarea orei ar trebui eliminata. Conform Reuters, membrii Parlamentului European au votat cu 384 la 153 pentru studierea si schimbare…

- Printre ei s-a regasit un varstnic de 83 de ani din Podu Iloaiei care a cazut din picioare si care a suferit multiple fracturi costale. Pentru tratamentul lor, barbatul a fost transferat dupa evaluare din UPU la Spitalul de Pneumoftiziologie, in sectia clinica de chirurgie toracica. Cea de-a doua pacienta,…

- „Am o mare rugaminte catre toti iesenii cu suflet mare. Va rog din suflet sa va indreptati rugaciunile, puterea si dorinta de a dona sange la Centrul de Transfuzii din Iasi", a precizat fiica acestuia in anunt. Initial a fost dus la Spitalul de Neurochirurgie, iar ulterior la Spitalul „Sf. Spiridon",…

- Clipe de groaza pentru un copil oparit cu cafea in Iași. Micuțul de un an și doua luni a ajuns la spital cu arsuri pe 20 la suta din suprafața corpului, dupa ce a rasturnat de pe masa ceașca cu cafea a mamei sale. Incidentul terifiant a avut loc in satul Dagața, unde a fost trimis elicopterul SMURD…

- La Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iasi exista cele zece cazuri confirmate de gripa, dintre care sase se afla izolate la Anestezie si Terapie Intensiva, iar restul, in Clinica de Hematologie. Din cele sase cazuri de la ATI, conform reprezentantilor unitatii medicale, trei pacienti se afla in…

- Anul 2017 a fost deosebit de sangeros pe soselele Iasului! Numarul mortilor in accidente rutiere a crescut ingrijorator anul trecut, cifra fiind una dintre cele mai mari inregistrate in judetul Iasi. In 2017, au murit in accidente rutiere 66 de oameni, cu 18 mai multi decat in 2016, cand si-au pierdut…

- Institutul Regional de Oncologie din Iasi, in carantina Institutul Regional de Oncologie din Iasi se afla în carantina, dupa ce o pacienta a murit, aseara, din cauza gripei. Alte 10 persoane bolnave de cancer sunt internate în acelasi spital, dupa ce si în cazul lor a fost…

- Adolescenta de 16 ani, diagnosticata cu encefalita de origine bacteriana, a decedat la Spitalul de Neurochirurgie „Prof. dr. N. Oblu“ dupa ce a fost transferata de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta Parascheva” din Iasi.

- Eleva de 16 ani de la Colegiul „Dimitrie Cantemir" diagnosticata cu encefalita de origine bacteriana a murit ieri la spitalul de Neurochirurgie. Situatia medicala complicata a adolescentei i-a impiedicat pe medici sa o poata opera. Pacienta fusese transferata de la Spitalul de Boli Infectioase „Sfanta…

- Dupa evaluare si tratament, pacientul a fost directionat la domiciliu", a precizat profesorul Diana Cimpoesu, medic-sef UPU-SMURD. O alta pacienta, o tanara in varsta de 29 de ani, din Romanesti, a fost spitalizata dupa ce s-a taiat cu drujba la o mana. Un alt bolnav, un barbat de 40 din Iasi, s-a taiat…

- Tragedia s-a petrecut marti dimineata, inainte de ora 7.00, pe DN 11, in localitatea Helegiu. Un barbat de 31 de ani, din judetul Iasi, in timp ce conducea o autoutilitara, pe directia Onesti – Bacau, a accidentat cu partea lateral dreapta o minora de 15 ani, din localitate, care se deplasa pe marginea…

- Un barbat din judetul Bacau a incercat sa se sinucida si a pus mana pe pistol, l-a indreptat spre cap si a tras. Din fericire, el a supravietuit, iar multi vorbesc acum despre producerea unui miracol in acest caz. Potrivit medicilor, el s-a impuscat sub barba, iar glontul i s-a oprit in crestet. Dupa…

- Un barbat care a incercat sa se sinucida a fost internat in stare grava la Spitalul de Neurochirurgie din Iasi. Barbatul in varsta de 48 de ani a ajuns alaltaseara in Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu o plaga impuscata submandibular, bucata de metal traversandu-i capul…

- Un bacauan care a incercat sa se sinucida a fost internat in stare grava la Spitalul de Neurochirurgie. Barbatul in varsta de 48 de ani a ajuns marti seara in Unitatea de Primire Urgente de la Spitalul „Sfantul Spiridon" cu o plaga impuscata submandibular. „In urma investigatiilor, pacientul a fost…

- O fetita de un an si patru luni se afla internata la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi cu arsuri pe 12- din suprafata corporala dupa ce mai multe obiecte textile din casa au luat foc din cauza jarului care a cazut peste ele. Atunci cand focul a cuprins camera, aceasta se afla acasa impreuna cu…

- Cele trei accidente rutiere s-au produs in Luni seara intre orele 19.00 și 21.30 in municipiul Bistrița. In urma cu puțin timp, un autorism a intrat intr- un copac pe bulevardul Republicii, dupa ce a lovit un pieton. La locul accidentului au ajuns doua salvari, un modul de descarcerare și un echipaj…

- Astfel, un barbat de 47 de ani, din Cotnari, a fost internat in ATI la „Sf. Spiridon" dupa ce, in urma unui accident rutier in care a fost implicat si un tractor, i s-a rupt ficatul. „Pacientul a ajuns in Unitatea de Primire Urgente (UPU - n.r.) cu un traumatism forte abdominal, cu laceratie hepatica…

- Ajunsa joi seara in Iasi, dupa cantonamentul din Antalya, care a inceput pe 10 ianuarie, CSM Politehnica va relua maine antrenamentele, la baza din Copou. Dupa doua zile libere, fotbalistii pregatiti de Flavius Stoican vor efectua duminica dimineata o sedinta de recuperare, intensitatea pregatirii urmand…

- Dan Ciprian Sfichi, polițistul sucevean ranit in timpul unei misiuni, a fost externat, ieri, de la Spitalul de Neurochirurgie „Nicolae Oblu" din Iasi și transferat la o clinica din Reghin, unde va continua recuperarea piciorului și a manii strangi, informeaza MEDIAFAX. Managerul ...

- Colegii politistului Ciprian Sfichi, politistul ranit grav la cap in timpul unei misiuni, cu o sabie, s-au mobilizat zilele acestea pentru a face rost de un antibiotic, Linezolid, care nu se mai produce in Romania si care este dificil de gasit. Liderul de sindicat Bogdan Banica a postat pe o retea de…

- Serviciul "InfoTrafic" al INP, informeaza:La moment sunt inregistrate accidente rutiere:Petricani 21, partea carosabila blocata din cauza accidentului;intersecția strazilor: T.Vladimirescu – D.Rișcanu;Calea Ieșilor, intrare in municipiul Chișinau.

- In ultimele 24 de ore, pe teritoriul țarii au avut loc cinci accidente rutiere grave, nicio persoana decedata și opt persoane traumatizate. Potrivit Inspectoratului Național de Patrulare, in urma precipitațiilor inregistrate pe teritoriul țarii sub forma de ninsoare, trasee naționale blocate la moment…

- Doua operatii considerate aproape imposibile au fost realizate de medicii din Tatarstan. In urma interventiilor, care au durat ore in sir, ei au reusit sa salveze mana si piciorul a doua fetite, implicate in accidente rutiere grave.

- Potrivit urgentistilor, femeia a ajuns in UPU fara degetul aratator si cu fractura deschisa la degetul al patrulea de la aceeasi mana. „Pacienta a ajuns in UPU cu o plaga taiata de fai, cu fractura deschisa la degetul al patrulea de la mana stanga si cu amputatie totala a degetului al doilea de la aceeasi…

- O gravida a fost batuta pana cand a leșinat și a ajuns plina de rani la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. Tanara de 31 de ani, care este gravida in șase saptamani, le-a spus medicilor ca a fost agresata de doua tinere. Tanara a marturisit ca și-a pierdut cunoștința, dupa…

- O tanara de 27 de ani din Roman, judetul Neamt, aflata in a 21-a saptamana de sarcina, a murit la spitalul de Boli Infectioase din Iasi, dupa ce a fost internata in alte trei unitati medicale. Femeia a ajuns luni la spitalul din Roman, dupa ce a acuzat dureri de cap, iar in cursul zilei de ieri a fost…

- Mihnea Hurmuzache, purtatorul de cuvant al Spitalului de Boli Infectioase ''Sfanta Paraschiva'' din Iasi, a declarat, miercuri, presei ca femeia a fost pe 5 ianuarie la Spitalul Municipal din Roman pentru ca nu se simtea prea bine. Dupa consultatie, femeia a fost trimisa acasa cu recomandarea de…

- Pompierii militari din cadrul Detașamentului Alexandria au fost solicitați sambata, 6 decembrie 2018, sa intervina la doua accidente rutiere, primul dintre ele petrecut in jurul orelor 19:00, intre Poroschia și Țiganești și cel de-al doilea, la scurt timp, in jurul orelor 19:45, in Alexandria. Potrivit…

- Cristian Grasu, secretar de stat in Ministerul Sanatatii, a declarat, referitor la cazul de la Spitalul din Baicoi, unde medicul de garda a fost filmat refuzand internarea unui pacient, ca daca persoana respectiva "a fost tratata, lucrurile sunt in regula".

- Unul dintre investitorii implicati in proiect este Bogdan Ionascu, om de afaceri care a achizitionat, la sfarsitul anului trecut, un teren de peste 2.000 mp in zona Institutului de Oncologie din Copou, de la fostul viceprimar Gabriel Surdu. Valoarea tranzactiei a fost 1,2 milioane euro, dupa cum a dezvaluit…

- Astfel, potrivit medicilor, un barbat de 34 de ani, din Bacau, pieton care circula pe strada Bicaz din zona Dacia, a fost ranit grav intr-un accident rutier. Barbatul a ajuns in UPU cu politrauma si dupa ce a primit ajutor de specialitate a fost transferat la Spitalul de Neurochirurgie. Un altul, un…

- Romania este, potrivit statisticilor, pe locul doi in Uniunea Europeana, dupa Bulgaria, in ceea ce priveste numarul de decese in accidente rutiere raportat la 1 milion de locuitori. Anual, in Romania, mor circa 2.000 de persoane in accidente, iar multe alte mii sunt ranite.

- In perioada minivacantei de revelion, respectiv intre 29 decembrie 2017 – 3 ianuarie 2018, vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei, pe spatii restranse fiind anuntate precipitatii, predominant sub forma de ploaie, dar si conditii de formare a poleiului.

- Victimele accidentului se afla in stare grava si sunt internate la doua spitale din Iasi. Soferul in varsta de 27 de ani a ajuns cu elicopterul la spitalul de Neurochirurgie din Iasi, unde a suferit o interventie chirurgicala, iar in acest moment este la Terapie Intensiva. Medicii sunt rezervati…

