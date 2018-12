Trecut + Prezent = Viitor Poezia trecutului Ce-aș vrea de Alexandru Macedonski (1854 – 1920) poet, prozator, dramaturg si publicist roman As vrea odata iubita-mi tara Sa se ridice din somnul sau Si cu glas tare sa strige: Piara Al Romaniei oricare rau! As vrea dreptatea sa renvieze, Sa renfloreasca p-acest pamant, Si tot romanul ca sa lucreze Pentru al tarei falnic avant! As vrea ca fala si fericirea Sa mai umbreasca patria mea! Si-n orice inimi sa vad unirea!… Iaca, o! Doamne, iaca ce-as vrea. As vrea tiranii sa nu mai fie!… Ei sa dispara ca fumu-n vant! Sau ca nisipul in vijelie, Zvarlit in haos dupe pamant! As vrea… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol si foto: agro-business.ro

