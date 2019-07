Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar din Iași a murit inecat la ștrand, dupa un concurs stupid. Baiatul a concurat cu alți tineri pentru a vedea cine iși ține mai mult respirația sub apa. A caștigat concursul, dar și-a pierdut viața, pentru ca echipajele de urgența au declarat decesul dupa cateva zeci de minute de resuscitare.…

- Doi copii de 4 ani si, respectiv, 12 ani au fost accidentati sambata, in municipiul Ramnicu Sarat, in zona unei treceri de pietoni, de o soferita din Bucuresti, care tranzita orasul, potrivit Agerpres. Potrivit agentului de politie Andreea Badea de la Biroul de presa al IPJ Buzau, in timp ce…

- FOTO – Arhiva Politistii din cadrul Politiei municipiului Dej in colaborare cu politistii Sectiei 5 Politie Rurala Dej au actionat, in perioada 31 mai – 02 iunie, pentru prevenirea accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza, depasirilor neregulamentare si conducerea…

- Pe strada Victoriei, una dintre cele principale din centrul orasului Balti, in apropiere de liceul Stefan cel Mare, a aparut acum cateva ore o trecere de pietoni proaspata. Toate pareau bune si frumoase daca marcajele nu se aplicau efectiv pe niste gropi masive!

- Un grup de parinti care au copii inscrisi la Liceul Teoretic „Waldorf" Iasi au protestat astazi in apropierea unitatii scolare, solicitand autoritatilor locale sa semnalizeze mai bine trecerea de pietoni. Acestia au denuntat faptul ca elevii inscrisi la Liceul „Waldorf" se afla in pericol atunci cand…

- In perioada mentionata, traficul rutier pe aceasta strada va fi oprit, precizeaza un comunicat al Primariei iesene, care indica si un traseu alternativ, pe strada Brandusa si pe stradela Moara de Vant. In timpul interventiilor la carosabil, va fi asigurat accesul masinilor de interventie ale Ambulantei,…

- Vineri, 3 mai 2019, a fost amenajat un sens giratoriu provizoriu la intersecția Bulevardului Revoluției 1989 cu strada Vanatorilor din Alba Iulia. Pe Bulevardul Revoluției 1989 sunt montate semafoare pentru vehicule, cu comanda cu buton la trecerea de pietoni. Anexat fotografii și planul de semnalizare…