Trecerea la vehiculele electrice va costa Germania 20 de miliarde de euro si 114.000 de locuri de munca

- Pierderile Germaniei pana in 2035 vor fi de aproximativ 114.000 de locuri de munca in urma trecerii la fabricarea vehiculelor electrice, costurile fiind estimate la aproximativ 20 de miliarde de euro, sau 0,6% din PIB, se arata intr-un raport publicat de Institutul pentru Cercetarea Fortei de Munca…

- Numarul locurilor de munca vacante in Germania a atins un nivel record in trimestrul trei din 2018, se arata intr-un raport publicat marti de Institutul pentru Cercetarea Fortei de Munca (IAB). Datele au subliniat soliditatea pieţei forţei de muncă, aceasta urmând să sprijine…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii europeni pun la dispoziție peste 2.200 de posturi pentru români.Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 2.231 locuri de munca vacante, dupa cum…

- Angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES Romania, 1.702 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Spania - 951 locuri de munca: 950 muncitor necalificat in agricultura - cules capsuni, 1 operator centrale electrice; Germania - 454 locuri de munca: 120 curier,…