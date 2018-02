Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a vorbit intr-un interviu acordat miercuri in Parlamentul European despre avizul solicitat de catre Inalta Curte de Casație și Justiție, Comisiei de la Veneția pe cele trei legi ale justiției modificate in Parlament. „Sunt membru al Comisiei de la Veneția de 4 ani,…

- Deputatii europeni au cerut joi ca sanctiunile care vizeaza Venezuela sa fie extinse catre presedintele Nicolas Maduro, avertizand ca Uniunea Europeana nu recunoaste alegerile din tara latinoamericana decat daca sunt libere, relateaza AFP. Cu 480 de voturi ''pentru'', 51 ''impotriva'' si 70 de ''abtineri'',…

- Initiative cetatenesti au aratat o anumita ingrijorare fata de modificarea bi-anuala a orei, care marcheaza inceputul si sfarsitul perioadei de vara si care are loc in prezent in ultimul weekend din martie si, respectiv, octombrie. Numeroase studii nu au reusit sa traga o concluzie clara, dar indica…

- Deputatii europeni au cerut o evaluare a regimului actual al orei si, daca este necesar, o revizuire a regulilor, intr-o rezolutie adoptata joi in Parlamentul European la Strasbourg, informeaza legislativul european intr-un comunicat de presa. Iniţiative cetăţeneşti au arătat…

- Parlamentul European a organizat miercuri, 7 februarie 2018, o sesiune extraordinara la Strasbourg, in cadrul dezbaterea cu tema „Amenințari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”, dezbatere in care principalul subiect a fost proiectul privind controversatele…

- Parlamentul European a adoptat marti, in sesiune plenara la Strasbourg, o lege pentru reducerea emisiilor de CO2 din industrie in Uniunea Europeana, considerandu-se ca, in acest fel, incepe implementarea angajamentelor din Acordul de la Paris privind schimbarile climatice. Romania si…

- Atac dur al Monicai Macovei la adresa PSD-ALDE in Parlamentul European. "Romanii au strigat in strada „Vrem justiție, nu corupție”! Romanii vor in Europa și asta vrem și noi, in Europa. PSD și ALDE vor sa ne scoata din Europa, au declanșat lupta pentru corupție și impotriva justiției și impotriva…

- Parlamentul European organizeaza miercuri, in cadrul sesiunii plenare de la Strasbourg, dezbaterea cu tema “Amenintari la adresa statului de drept provocate de reforma sistemului judiciar din Romania”, potrivit unui comunicat al institutiei europene. Ora estimata pentru inceputul dezbaterii este 17:45…

- Eurodeputatul PMP Siegfried Muresan, purtator de cuvant al Partidului Popular European, a declarat, intr-un interviu pentru HotNews.ro, ca dezbaterea pe modificarea legilor justitiei din Romania, ce va avea loc miercuri seara in plenul Parlamentului European de la Strasbourg, reprezinta un semnal ca…

- "Sunt la Strasbourg, impreuna cu Razvan Savaliuc și Ingrid Mocanu. Vestea e foarte proasta pentru Monica Macovei, pentru ca i-am informat chiar acum pe toți europarlamentarii cine e, de fapt, distinsa lor colega. In text fac trimitere și la amplul raport publicat de Lumea Justiției: CONTEXT…

- Vicepreședintele PNL Laurențiu Leoreanu, membru al Comisiei de Administrație din Camera Deputaților, a anunțat ca, in respectivul for legislativ, deputații PSD-ALDE au votat impotriva construcției Autostrazii Iași- Targu Mureș, numita și autostrada Unirii.

- Parlamentul European a decis inființarea unei comisii speciale care se va ocupa de autorizarea folosirii pesticidelor in agricultura și urmeaza sa voteze mandatul unei noi comisii speciale privind procedura de autorizare a pesticidelor din UE, in cadrul ședinței plenare din 06.02.2018 de la Strasbourg.…

- "Ca roman, știu eforturile pe care țara mea le depune și le-a depus pentru a asigura cetațenilor sai o viața cat mai buna și cunosc, totodata, cat de mult depind aceste eforturi de fondurile de coeziune. Și acest lucru este valabil și pentru alte state membre, mai ales din Europa Centrala și de Est,…

- Politistii efectueaza, miercuri dimineata, sase perchezitii domiciliare, in judetele Arges, Olt si Dolj, la sediile unor societati comerciale si locuintele unor persoane banuite de evaziune fiscala, cu un prejudiciu de peste 450.000 de lei, informeaza un comunicat de presa remis de IPJ Arges, scrie…

- "Desi planificata pentru 30 de minute, intrevederea a durat mai bine de o ora ceea ce inseamna ca a fost consistenta. Au fost mai multe teme de discutie. Stadiul legilor justitie, stadiul codurilor penale si modificarile legilor privind incompatibilitatile deputatilor si senatorilor. Pe scurt, legile…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, s-a intalnit marti, la sediul Parlamentului European din Strasbourg, cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, printre temele discutate fiind parcursul si stadiul actual al legilor justitiei, precum si modificarea Codului penal si a Codului…

- O strategie de aderare pentru sase tari balcanice a fost prezentata marti de Comisia Europeana, intr-o tentativa de a recapata controlul unei zone care risca sa intre sub influenta Rusiei si a Chinei, scrie Reuters și citat de News.ro . Cele sase tari vizate sunt Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia,…

- Deputații din partea Partidului Comuniștilor (PCRM) le-au vorbit membrilor delegației Comisiei de la Veneția despre amenințarile pe care le comporta sistemul mixt de alegeri parlamentare. Ei s-au pronunțat pentru anularea Legii privind sistemul electoral mixt și revenirea la alegerile de liste de partid,…

- Comisia Europeana a anuntat astazi ca a decis sa trimita Romania in fata Curtii de Justitie a Uniunii Europene pentru ca nu a implementat si aplicat in mod corespunzator Directiva pentru stocuri petroliere. Conform Directivei, statele membre trebuie sa asigure mentenanta si accesibilitatea…

- Europarlamentarul PMP, Siegfried Muresan, a declarat ca Parlamentul European va dezbate in viitoarea sesiune plenara situatia justitiei din Romania, ca urmare a incercarilor PSD si ALDE de a slabi justitia, afirmand ca decizia a fost luata in cadrul Conferintei presedintilor. ”Parlamentul European va…

- 'Nu exista nicio indoiala ca aceasta campanie de dezinformare pro-Kremlin este o strategie orchestrata, care furnizeaza aceleasi articole de dezinformare in cat mai multe limbi posibil, prin cat mai multe canale, cat mai des posibil', a declarat comisarul european pentru securitate, Julian King,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a afirmat miercuri la Strasbourg ca ar dori ca Marea Britanie sa revina in Uniunea Europeana dupa Brexit, chiar daca aceasta propunere 'agaseaza' Londra, relateaza AFP. ''Chiar daca britanicii pleaca potrivit Articolului…

- Presedintele Consiliului European, Donald Tusk, a dat asigurari marti, la Strasbourg, ca Uniunea Europeana este "in continuare deschisa" la o razgandire a Marii Britanii in privinta Brexit-ului, in contextul in care in ultimele zile a aparut ideea unui al doilea referendum, relateaza AFP. …

- Premierul irlandez Varadkar dezbate viitorul Europei cu deputații Premierul (Taoiseach) Republicii Irlanda Leo Varadkar va fi primul lider european care va dezbate viitorul UE cu deputații, miercuri dimineața. Deputații dezbat summitul UE și Brexit Marți dimineața, deputații dezbat rezultatele intalnirii…

- ”Noi, reprezentanti ai tarilor partenere din Uniunea Europeana, dorim sa ne reafirmam apartenenta la destinul nostru comun impreuna cu Romania, bazat pe valori comune si in special pe statul de drept. Recunoastem ca Romania a facut, in ultimul deceniu, progrese semnificative in ceea ce priveste construirea…

- Proiecte de reforma pe piata electricitatii din UE Ministrii energiei din Uniunea Europeana au avut ieri nevoie de multe ore de discutii pentru a gasi pozitii comune în privinta proiectelor de reforma pe piata electricitatii, propuse de Comisia Europeana în noiembrie anul trecut. Una…

- La sfârșitul saptamânii trecute, Comisia pentru Dezvoltare Regionala (REGI) din Parlamentul European a votat, la Strasbourg, în favoarea revizuirii a doua limite de finanțare pentru proiectele de restaurare a obiectivelor de patrimoniu, dând astfel curs solicitarii…

- La sfarsitul saptamanii trecute, Comisia pentru Dezvoltare Regionala (REGI) din Parlamentul European a votat, la Strasbourg, in favoarea revizuirii a doua limite de finantare pentru proiectele de restaurare a obiectivelor de patrimoniu, dand astfel curs solicitarii formulate de eurodeputatul Mircea…

- PSD vrea trecerea Arenelor BNR din proprietatea BNR, in proprietatea statului, prin compensare valorica. Un proiect de lege in acest sens a fost depus la Senat, prima Camera sesizata și este semnat de parlamentarii social-democrați. Inițiativa legislativa prevede trecerea din proprietatea BNR a statul…

- Claudia Țapardel considera ca orice formula noua de redistribuire trebuie sa fie echitabila pentru toate statele membre și sa nu prejudicieze reprezentarea țarii noastre la urmatoarele alegeri europene din 2019. In calitate de membru in Comisia pentru Afaceri Constituționale, principalul for…

- Parlamentul European admite folosirea fosfatului, aditivul folosit la prepararea kebab-ului și shaornei. Suspansul s-a terminat pentru cei carora le era teama ca vor ramâne fara preparatul favorit. Deputații nu au reușit sa adune voturile necesare interzicerii fosfatului în…

- Parlamentul European si-a declarat miercuri sprijinul pentru lansarea urmatoarei faze a negocierilor intre Marea Britanie si Uniunea Europeana privind Brexit-ul, relateaza AFP. "Parlamentul European si-a adoptat rezolutia privind Brexit-ul, in care noteaza ca au fost realizate progrese suficiente…

- Rezolutia a fost adoptata cu 142 de voturi pentru si doar 3 impotriva. Parlamentarii Partidului Socialist, ai Coalitiei Democratice si ai formatiunii ecologiste LMP au refuzat sa voteze.Vicepresedintele Fidesz, Szilard Nemeth, a declarat ca votul a indicat clar faptul ca "intreaga aripa…

- Deputatii au votat modificarea Legii privind judecatorii și procurorii Deputații au dat astazi vot final la proiectul privind modificarea Legii 303/2004 privind statutul judecatorilor și procurorilor, dupa ce pe 6 decembrie au votat pe articole actul normativ, dupa aproape 13 ore…

- Mircea Diaconu i-a indemnat pe responsabilii culturali europeni sa valorifice exemplele de bune practici existente in regiunile europene care s-au revigorat și s-au dezvoltat bazandu-se pe puncte de patrimoniu, creand totodata și noi locuri de munca. „Exista in Europa, din pacate, și exemple negative…

- O delegatie a Coalitiei de guvernare din Republica Moldova efectueaza o vizita de lucru în Statele Unite ale Americii, începând cu data de 5 decembrie 2017. Delegatia este condusa de catre presedintele Partidului Democrat din Moldova (PDM), Vlad Plahotniuc. Potrivit serviciului…

- Uniunea Europeana a lansat TAXEDU, un proiect destinat educarii tinerilor europeni cu privire la taxe și impozite și la felul in care acestea le influențeaza viețile. Inițiatorul acestui proiect este actualul ministru delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, in perioada in care activa ca europarlamentar.…

- ''Daca cineva spune ca noi nu am fost in dialog cu domnul Timmermans, eu voi reafirma mereu ca cel care nu a cautat acest dialog este chiar Frans Timmermans. De fiecare data cand dumnealui ne-a trimis o scrisoare in care cerea explicații, a primit in scris un raspuns cuprinzator'', a subliniat șeful…

- Comisia Europeana a publicat, pe 8 noiembrie, cel de-al doilea Pachet de Mobilitate, un set de masuri și inițiative care au ca scop accelerarea trecerii la vehicule mai puțin poluante și reinnoirea politicii industriale a UE.In contextul dezbaterii acestuia miercuri dupa-amiaza in Parlamentul…

- Parlamentarii europeni Ana Gomes si Catalin Ivan au trimis o scrisoare Comisarului european pentru justitie, consumatori si egalitate de gen, Vera Jourova, in care sesizeaza ca Romania nu a implementat Directiva a patra privind combaterea spalarii banilor, a carei termen de implementare limita era 26…

- Parlamentul European reunit la Strasbourg a dat astazi un vot pozitiv pe Raportul privind Recunoașterea calificarilor profesionale in sectorul navigației interne, urmare a finalizarii negocierilor cu Consiliul European pe textul Directivei propuse de Comisia Europeana. In calitate de raportor…